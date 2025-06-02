По состоянию на 11:00 первого июня 2025 года огнём охватило 280 гектаров. Совместными силами ДЧС области и ГПР «Акжайык» возгорание ликвидировали на площади 50 гектаров.

— На месте развернули штаб пожаротушения. Сейчас тушат огонь на оставшихся 30 гектарах. Для недопущения распространения огня создали минеральные полосы на расстоянии 20 километров, — отметили в ДЧС Атырауской области.

Всего в тушении пожара задействовано 85 человек личного состава, 13 единиц техники ДЧС Атырауской области, 25 человек, 10 единиц техники, 2 единицы плавсредств резервата «Акжайык». Работы по тушению возгорания камышовых растительностей продолжаются.

Сообщается, что угрозы населённым пунктам нет. Заболоченная местность, высокие и густые тростники затрудняют тушение камыша.