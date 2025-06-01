Основную часть площади уже потушили.

В госрезерве «Акжайык» загорелся камыш. Об этом сообщили а пресс-службе министерства ЧС. По последним данным, предварительная площадь пожара — около 30 гектаров, но всего огонь охватил 280 гектаров. Из них 250 гектаров уже потушили.

Сейчас спасатели и местные власти продолжают тушить пожар и делают опашку, чтобы не дать огню распространиться дальше. Населённым пунктам ничего не угрожает. На помощь прибыл вертолёт МЧС с водосливным устройством АО «Казавиаспас». Он уже сбросил 30 тонн воды за 10 рейсов. В тушении участвуют 110 человек, 26 единиц техники ДЧС Атырауской области, ГПР «Акжайык» и вертолёт. Работы осложняются болотистой местностью и густыми зарослями камыша. На месте работает штаб, ситуацию контролирует МЧС.

Напомним, что 30 мая в Кульсары (Жылыойский район), на проспекте Махамбета Утемисова, произошёл взрыв газовоздушной смеси. После этого загорелись три одноэтажных здания, газовая заправка и двухэтажный дом, расположенный позади.



