Казахстанцы могут обменять водительское удостоверение через портал eGov.kz и приложение eGov Mobile, причём сделать это можно даже после окончания срока действия документа. Об этом сообщили в АО «Национальные информационные технологии».

Ранее в Минцифры заявляли, что услугу полностью переведут в онлайн-формат. Теперь альтернативного способа оформления фактически не предусмотрено — подать заявку можно дистанционно.

Важно знать

Если в государственных информационных системах отсутствуют необходимые данные, сервис уведомит об этом. В таком случае для обновления информации придётся лично обратиться в ЦОН.

Как подать заявку онлайн

Чтобы заменить водительское удостоверение через eGov.kz, необходимо:

авторизоваться на портале;

перейти в раздел «Гражданам» – «Транспорт и коммуникации» – «Автомобильный транспорт»;

выбрать услугу «Выдача водительских удостоверений»;

указать ЦОН, где вы планируете получить готовый документ;

загрузить фотографию по установленным требованиям;

добавить образец подписи и указать номер телефона;

оплатить госпошлину — 1,25 МРП (5406 тенге);

подписать заявку доступным способом.

Если вы уже оплачивали пошлину, можно воспользоваться функцией «Оплачено ранее».

Статус заявки появится в разделе «Уведомления» в личном кабинете на eGov.kz и в разделе «Сообщения» в приложении eGov Mobile. Готовое удостоверение нужно будет забрать в выбранном ЦОНе, предъявив удостоверение личности.

Кроме того, с октября 2025 года казахстанцы могут подать заявление на получение первых водительских прав через мобильное приложение «ЦОН».

Таким образом, большая часть процедур по оформлению водительских удостоверений теперь доступна онлайн — без лишних очередей и визитов в госорганы.