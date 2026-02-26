Казахстанцы могут обменять водительское удостоверение через портал eGov.kz и приложение eGov Mobile, причём сделать это можно даже после окончания срока действия документа. Об этом сообщили в АО «Национальные информационные технологии».
Ранее в Минцифры заявляли, что услугу полностью переведут в онлайн-формат. Теперь альтернативного способа оформления фактически не предусмотрено — подать заявку можно дистанционно.
Важно знать
Если в государственных информационных системах отсутствуют необходимые данные, сервис уведомит об этом. В таком случае для обновления информации придётся лично обратиться в ЦОН.
Как подать заявку онлайн
Чтобы заменить водительское удостоверение через eGov.kz, необходимо:
авторизоваться на портале;
перейти в раздел «Гражданам» – «Транспорт и коммуникации» – «Автомобильный транспорт»;
выбрать услугу «Выдача водительских удостоверений»;
указать ЦОН, где вы планируете получить готовый документ;
загрузить фотографию по установленным требованиям;
добавить образец подписи и указать номер телефона;
оплатить госпошлину — 1,25 МРП (5406 тенге);
подписать заявку доступным способом.
Если вы уже оплачивали пошлину, можно воспользоваться функцией «Оплачено ранее».
Статус заявки появится в разделе «Уведомления» в личном кабинете на eGov.kz и в разделе «Сообщения» в приложении eGov Mobile. Готовое удостоверение нужно будет забрать в выбранном ЦОНе, предъявив удостоверение личности.
Кроме того, с октября 2025 года казахстанцы могут подать заявление на получение первых водительских прав через мобильное приложение «ЦОН».
Таким образом, большая часть процедур по оформлению водительских удостоверений теперь доступна онлайн — без лишних очередей и визитов в госорганы.