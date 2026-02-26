Изменения коснутся налогов, банковских услуг, семейного законодательства и сферы здравоохранения.

С 1 марта в Казахстане вступает в силу ряд нововведений, которые затронут налоговую систему, банковский сектор, семейное право и сферу здравоохранения, передаёт «31 канал».

Одно из главных изменений связано с новым Налоговым кодексом. Теперь налогоплательщики, которые не уведомили органы о сохранении или смене режима, автоматически перейдут на стандартный режим налогообложения.

Корректировки ожидаются и в банковской сфере. Коммерческим банкам разрешат привлекать средства системы жилищных сбережений. По оценкам экспертов, это должно усилить конкуренцию на рынке.

Также вводится система управления рисками и защиты прав клиентов. Ужесточаются требования к выдаче займов: при наличии просроченной задолженности гражданину могут отказать в новом кредите.

Изменения коснулись и семейного законодательства. Теперь при разделе имущества трёхлетний срок исковой давности будет отсчитываться не с даты развода, а с момента нарушения имущественных прав. Обновлены и правила расчёта алиментов.

— Раньше, например, человек, который жил за границей, его доход было довольно-таки тяжело узнать. То есть, вроде бы он здесь не проживает, к нему не применяется средняя заработная плата по региону. И всегда были такие вопросы, как рассчитывать задолженность. Вот теперь суд, например, в отношении таких людей будет выносить в твердой денежной сумме, — пояснил адвокат Евгений Яворский

Кроме того, с марта усиливается ответственность за насилие или угрозы в отношении медицинских работников. За такие преступления предусмотрены серьёзные штрафы и лишение свободы до 12 лет — если речь идёт о тяжком вреде здоровью или гибели человека. Решение принято на фоне участившихся нападений на врачей.

— Иногда, так сказать, желание нанести вред врачу связано с потерей своего близкого, какими-то проблемами с лечением, но все должно решаться в правом поле. Врач не бог, и он совершенно не всегда может победить болезнь. Это важно понимать. И поэтому, к сожалению, эта проблема стоит остро не только в Казахстане, но и во многих других странах мира, — отметил эксперт в сфере здравоохранения Вячеслав Локшин.

Одним из ключевых событий марта также станет референдум по новой Конституции — он пройдёт 15 марта.