Динара Закиева, уполномоченный по правам ребёнка в Казахстане, прокомментировала преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней из города Аксай.

Она сообщила, что региональный уполномоченный находится на связи с отцом девушки. Однако семья отказалась от психологической помощи.

– Вместе с тем региональный уполномоченный проведёт индивидуальную работу. Идёт следствие, – уточнила Динара Закиева.

Напомним, случай произошёл в Шынгырлауском районе. По первоначальной информации, в полицию обратился отец пострадавшей девочки. Он рассказал, что 2 января мужчина обманом завлёк домой его несовершеннолетнюю дочь и надругался над ней. В пресс-службе департамента полиции ЗКО подтвердили информацию и сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 120 УК РК «Изнасилование несовершеннолетней».

Позже стражи порядка сообщили, что в ходе расследования изучили переписку и другие материалы по делу и фактов насилия в отношении несовершеннолетней не установили. А сама 16-летняя девушка и её мать заявили, что претензий к подозреваемому не имеют, отметив, что отношения носили обоюдный характер.

Между тем отец пострадавшей сообщил, что данная информация не соответствует действительности.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что расследование уголовного дела продолжается.