В Западно-Казахстанской области за год пресекли 219 попыток вывоза запрещённых товаров. Из незаконного оборота изъяты десятки тысяч литров алкоголя, миллионы пачек сигарет и тысячи тонн нефтепродуктов. Кроме того, по итогам налоговых проверок дополнительно начислено 11,8 млрд тенге.

В Западно-Казахстанской области продолжают бороться с теневым оборотом товаров. За 2025 год пресекли 219 попыток вывоза запрещённой продукции. Об этом сообщил заместитель руководителя ДГД по ЗКО Ермек Алгазиев.

Из незаконного оборота изъяли 67,6 тысячи литров алкоголя, 1,5 миллиона пачек сигарет и более двух тысяч тонн нефтепродуктов. По некоторым видам продукции объёмы изъятий оказались в несколько раз выше, чем годом ранее.

По словам Ермека Алгазиева, эта работа помогает не только пополнять бюджет, но и защищать честный бизнес от недобросовестной конкуренции, а также повышает экономическую безопасность региона.

По итогам налоговых проверок дополнительно начислено 11,8 млрд тенге. Средняя сумма доначислений на одну проверку выросла — это связано с более точным отбором предприятий для контроля.

Также в регионе продолжается работа по снижению налоговой задолженности. На 1 января 2026 года долг составил 4,9 млрд тенге. Его рост частично связан с результатами налоговых проверок.

В то же время за год задолженность удалось сократить примерно на 6 млрд тенге — за счёт взысканий, рассрочек и процедур банкротства.