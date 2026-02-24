От претензий отказалась и мать девочки.

Случай произошёл в Шынгырлауском районе. По первоначальной информации, в полицию обратился отец пострадавшей девочки. Он рассказал, что 2 января мужчина обманом завлёк домой его несовершеннолетнюю дочь и надругался над ней. В пресс-службе департамента полиции ЗКО подтвердили информацию и сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 120 УК РК «Изнасилование несовершеннолетней».

Позже стражи порядка сообщили, что в ходе расследования изучили переписку и другие материалы по делу. По данным следствия, фактов насилия в отношении несовершеннолетней не установлено.

Сама 16-летняя девушка и её мать заявили, что претензий к подозреваемому не имеют, отметив, что отношения носили обоюдный характер. Кстати, они являются жителями города Аксай.

Подозреваемый работал в одном из отделов акимата Шынгырлауского района. После поступления заявления его уволили.

Расследование продолжается. В районном отделе полиции проводят следственные действия, подробности дела не разглашаются. Оно находится на контроле руководства департамента полиции.