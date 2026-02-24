Минздрав возвращает практику проверок детских объектов без предварительного уведомления.

Министерство здравоохранения РК возвращает практику проверок детских объектов без предварительного уведомления и запускает цифровую систему контроля за движением вакцин. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным Минздрава, за последние годы количество проверок значительно сократилось — с 158 тысяч в 2012 году до 440 в 2025-м. В министерстве считают, что это ослабило систему прогнозирования санитарных угроз и стало одной из причин вспышек инфекционных заболеваний.

В связи с этим вступил в силу закон, который возвращает особый государственный контроль. Теперь проверки объектов, где находятся дети, смогут проводиться без предварительного уведомления.

Цифровой контроль за вакцинами

Одним из ключевых инструментов станет масштабная цифровизация системы вакцинации. После пилотного проекта в Карагандинской области по всей стране внедрят автоматизированную систему контроля «холодовой цепи».

Она позволит в режиме реального времени отслеживать температурный режим хранения вакцин — от центральных складов до сельских поликлиник. Для этого медицинские организации планируют полностью оснастить современным холодильным оборудованием.

Кроме того, в 2026 году на базе Национального центра общественного здравоохранения создадут единый Центр иммунопрофилактики. Он будет отвечать за прозрачность процессов и снижение потерь препаратов.

Что изменится

В Минздраве также сообщили о завершении оцифровки форм учёта движения вакцин. Полная интеграция информационных систем запланирована на текущий год.

Ведомство рассчитывает, что это позволит видеть реальный уровень иммунизации населения и оперативно реагировать на снижение охвата прививками.

Ожидается, что новые меры помогут усилить санитарную безопасность и предотвратить дальнейшие вспышки инфекционных заболеваний.