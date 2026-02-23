Холодный воздух и отопление пересушивают кожу, нарушая её защитный барьер и вызывая сухость, раздражение и воспаления, предупреждает дерматолог.

Зимой кожа сталкивается с неочевидной угрозой — пересушенным воздухом. Об этом рассказала британский дерматолог Эмма Крэйторн в интервью The Guardian.

По её словам, главная проблема заключается в сочетании холодного воздуха на улице и сухого воздуха в помещениях из-за отопления. Такое воздействие нарушает естественный барьер кожи, из-за чего она теряет влагу быстрее, чем успевает её восстановить. В результате появляются сухость, раздражение, покраснение и даже воспаления. Особенно уязвимы люди с чувствительной кожей и хроническими дерматологическими заболеваниями.

Эксперт отмечает, что зимой кожа нуждается в дополнительной защите. Среди рекомендаций:

использовать увлажнители воздуха в помещениях;

выбирать кремы с керамидом и глицерином, которые укрепляют барьер кожи;

избегать слишком горячей воды при умывании и душевых процедурах;

наносить защитные средства перед выходом на улицу.

Таким образом, морозы оказывают неочевидное, но ощутимое влияние на здоровье кожи. Простые меры профилактики помогут сохранить её увлажнённой и здоровой даже в самые холодные дни.

Источник: The Guardian