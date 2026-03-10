Астрологи назвали несколько знаков зодиака, представители которых чаще других стремятся открывать новые страны и города.

Некоторые люди буквально не могут сидеть на месте и при первой возможности отправляются в дорогу. По словам астрологов Mixnews, тяга к путешествиям чаще всего проявляется у представителей определённых знаков зодиака.

Стрелец

Этот знак чаще всего называют главным любителем путешествий. Его управителем считается Юпитер — планета расширения, новых горизонтов и дальних дорог. Поэтому Стрельцы нередко воспринимают поездки не просто как отдых, а как образ жизни. Их привлекают новые культуры, необычные места и возможность узнать что-то новое о мире.

Представители этого знака легко решаются на спонтанные поездки, могут отправиться в длительное путешествие с рюкзаком и предпочитают приключения обычному пляжному отдыху.

Близнецы

Близнецы также известны своей любовью к переменам и новым впечатлениям. Они быстро устают от однообразия, поэтому часто ищут возможность сменить обстановку. Путешествия для них — способ познакомиться с новыми людьми, идеями и культурами.

Водолей

Водолеи ценят свободу и независимость. Им нравится открывать необычные маршруты, посещать нестандартные места и узнавать мир с новой стороны. Часто они выбирают путешествия, которые позволяют познакомиться с необычными традициями и образом жизни других стран.

При этом астрологи отмечают, что стремление к путешествиям может проявляться у представителей любого знака зодиака. Даже небольшая поездка способна подарить новые эмоции, вдохновение и возможность по-другому взглянуть на привычные вещи.