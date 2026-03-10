Жирные пятна на одежде — проблема, с которой сталкиваются многие. Удалить их бывает непросто, особенно если загрязнение старое и уже глубоко впиталось в ткань. Эксперты компании LG рассказали, как можно избавиться от жирных пятен в домашних условиях.
Какие средства можно использовать
Проще всего удалить свежие пятна — независимо от того, белая, чёрная или цветная одежда. Если вещь только что испачкалась, аккуратно промокните загрязнённое место бумажным полотенцем или салфеткой. Тереть ткань нельзя — так жир только глубже проникнет в волокна.
Если пятно появилось, например, в кафе или ресторане, можно посыпать его солью или сахаром. Эти продукты хорошо впитывают жир. Когда вернётесь домой, вещь нужно сразу застирать.
Также не стоит использовать несколько средств одновременно. Сода, порошок и пятновыводитель не усиливают действие друг друга.
Расскажем о средствах, которые помогут быстро удалить жирное пятно.
Пятновыводитель
В магазинах можно найти специальные средства для удаления пятен. Они бывают разных видов:
гели
порошки
спреи
карандаши
У каждого из них свой способ применения, поэтому перед использованием нужно прочитать инструкцию. Есть пятновыводители для белых, чёрных и цветных тканей, а также универсальные.
Обычно средство наносят на пятно, ждут несколько минут, а затем стирают вещь вручную или в стиральной машине.
Если вы сомневаетесь, сначала проверьте средство на небольшом и незаметном участке ткани.
Хозяйственное мыло
Лучше всего использовать хозяйственное мыло с содержанием жирных кислот 72%.
Чтобы удалить пятно:
Намочите загрязнённое место тёплой водой.
Хорошо намыльте его хозяйственным мылом.
При необходимости посыпьте участок мыльной стружкой и аккуратно потрите губкой.
Свежему пятну достаточно 20 минут, а для старого может понадобиться 2 часа или больше. В сложных случаях вещь можно оставить намыленной на сутки.
После этого удалите мыло с ткани ватным диском или тряпкой и постирайте одежду.
Сода
Обычная пищевая сода тоже помогает справляться с жирными пятнами. Её удобно использовать, потому что она почти всегда есть дома и не оставляет запаха.
Как применять:
Смешайте соду с небольшим количеством воды, чтобы получилась густая паста.
Нанесите её на пятно.
Если ткань плотная, аккуратно потрите место зубной щёткой.
Подождите 15–30 минут.
Смойте средство тёплой водой и постирайте вещь.
Для удаления старых и больших пятен в смесь можно добавить стружку хозяйственного мыла.
Жидкость для мытья посуды
Средства для мытья посуды содержат компоненты, которые расщепляют жир. Поэтому их можно использовать и для удаления пятен с одежды.
Обычно достаточно:
Нанести немного жидкости на пятно.
Подождать 5–10 минут.
Постирать вещь.
Если пятно старое, можно сначала протереть его губкой с жидкостью для мытья посуды, затем снова нанести средство и оставить на 10 минут. После этого замочите вещь в тёплой воде с порошком или пятновыводителем примерно на 30 минут, а затем постирайте при температуре, указанной на ярлыке одежды.
Тальк или детская присыпка
Этот способ подходит только для свежих пятен. Тальк и детская присыпка хорошо впитывают жир.
Что нужно сделать:
Посыпать пятно тальком или присыпкой.
Оставить на несколько часов.
После этого постирать одежду.
Уксус
Для удаления жирных пятен можно использовать белый дистиллированный уксус 5%, в котором нет красителей.
Способ применения:
Смешайте уксус с водой в пропорции 1:4 (одна ложка уксуса на четыре ложки воды).
Нанесите раствор на загрязнённое место.
Подождите несколько минут.
Промойте ткань тёплой водой.
Постирайте вещь вручную или в стиральной машине.
После обработки одежда может пахнуть уксусом, но после стирки этот запах исчезнет.