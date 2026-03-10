Эксперты компании LG рассказали, как можно избавиться от жирных пятен в домашних условиях.

Жирные пятна на одежде — проблема, с которой сталкиваются многие. Удалить их бывает непросто, особенно если загрязнение старое и уже глубоко впиталось в ткань. Эксперты компании LG рассказали, как можно избавиться от жирных пятен в домашних условиях.

Какие средства можно использовать

Проще всего удалить свежие пятна — независимо от того, белая, чёрная или цветная одежда. Если вещь только что испачкалась, аккуратно промокните загрязнённое место бумажным полотенцем или салфеткой. Тереть ткань нельзя — так жир только глубже проникнет в волокна.

Если пятно появилось, например, в кафе или ресторане, можно посыпать его солью или сахаром. Эти продукты хорошо впитывают жир. Когда вернётесь домой, вещь нужно сразу застирать.

Также не стоит использовать несколько средств одновременно. Сода, порошок и пятновыводитель не усиливают действие друг друга.

Расскажем о средствах, которые помогут быстро удалить жирное пятно.

Пятновыводитель

В магазинах можно найти специальные средства для удаления пятен. Они бывают разных видов:

гели

порошки

спреи

карандаши

У каждого из них свой способ применения, поэтому перед использованием нужно прочитать инструкцию. Есть пятновыводители для белых, чёрных и цветных тканей, а также универсальные.

Обычно средство наносят на пятно, ждут несколько минут, а затем стирают вещь вручную или в стиральной машине.

Если вы сомневаетесь, сначала проверьте средство на небольшом и незаметном участке ткани.

Хозяйственное мыло

Лучше всего использовать хозяйственное мыло с содержанием жирных кислот 72%.

Чтобы удалить пятно:

Намочите загрязнённое место тёплой водой. Хорошо намыльте его хозяйственным мылом. При необходимости посыпьте участок мыльной стружкой и аккуратно потрите губкой.

Свежему пятну достаточно 20 минут, а для старого может понадобиться 2 часа или больше. В сложных случаях вещь можно оставить намыленной на сутки.

После этого удалите мыло с ткани ватным диском или тряпкой и постирайте одежду.

Сода

Обычная пищевая сода тоже помогает справляться с жирными пятнами. Её удобно использовать, потому что она почти всегда есть дома и не оставляет запаха.

Как применять:

Смешайте соду с небольшим количеством воды, чтобы получилась густая паста. Нанесите её на пятно. Если ткань плотная, аккуратно потрите место зубной щёткой. Подождите 15–30 минут. Смойте средство тёплой водой и постирайте вещь.

Для удаления старых и больших пятен в смесь можно добавить стружку хозяйственного мыла.

Жидкость для мытья посуды

Средства для мытья посуды содержат компоненты, которые расщепляют жир. Поэтому их можно использовать и для удаления пятен с одежды.

Обычно достаточно:

Нанести немного жидкости на пятно. Подождать 5–10 минут. Постирать вещь.

Если пятно старое, можно сначала протереть его губкой с жидкостью для мытья посуды, затем снова нанести средство и оставить на 10 минут. После этого замочите вещь в тёплой воде с порошком или пятновыводителем примерно на 30 минут, а затем постирайте при температуре, указанной на ярлыке одежды.

Тальк или детская присыпка

Этот способ подходит только для свежих пятен. Тальк и детская присыпка хорошо впитывают жир.

Что нужно сделать:

Посыпать пятно тальком или присыпкой. Оставить на несколько часов. После этого постирать одежду.

Уксус

Для удаления жирных пятен можно использовать белый дистиллированный уксус 5%, в котором нет красителей.

Способ применения:

Смешайте уксус с водой в пропорции 1:4 (одна ложка уксуса на четыре ложки воды). Нанесите раствор на загрязнённое место. Подождите несколько минут. Промойте ткань тёплой водой. Постирайте вещь вручную или в стиральной машине.

После обработки одежда может пахнуть уксусом, но после стирки этот запах исчезнет.