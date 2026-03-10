Синоптики отмечают, что в ближайшие дни в регионе сохранится прохладная погода, однако постепенно температура воздуха начнёт повышаться.

По данным Gismeteo.kz, в Уральске 11 марта ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днём поднимется до 0…+1°C, ночью ожидается около −8°C. Ветер восточный, 4–6 м/с.

В Атырау прогнозируется облачная погода без существенных осадков. Днём ожидается +3…+5°C, ночью −2…0°C. Ветер северо-восточный, 5–7 м/с.

В Актау ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём +6…+8°C, ночью +2…+4°C. Ветер северо-восточный, 6–8 м/с.

В Актобе будет прохладно, возможна переменная облачность без значительных осадков. Днём −1…+1°C, ночью до −10°C. Ветер восточный, 5–7 м/с.