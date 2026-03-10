К детям, которым может понадобиться такое сопровождение, относятся ученики, испытывающие трудности в учебе, часто пропускающие занятия без уважительной причины, проявляющие антиобщественное поведение, совершившие правонарушения, пострадавшие от насилия или оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

В Министерстве просвещения Казахстана сообщили, что во всех школах страны вводится индивидуальное педагогическое сопровождение для несовершеннолетних, которым требуется повышенное внимание. Нововведение предусмотрено законом и вступило в силу 2 марта.

Сейчас Министерство просвещения разрабатывает и утверждает правила педагогического сопровождения. Решение о назначении сопровождения будет принимать школьный совет профилактики. Для каждого ученика составят индивидуальный план работы с конкретными мерами поддержки и ответственными специалистами.

