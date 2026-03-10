С 2 марта 2026 года Отбасы банк распределяет жильё только после прохождения инвентаризации.

Отбасы банк объявил о приёме заявлений на участие в программе льготного жилищного кредитования по ставке 2% или 5% годовых. Заявки принимаются на квартиры в нескольких регионах Казахстана. Также жильё распределяют среди очередников, сообщает krisha.kz.

С 2 марта 2026 года Отбасы банк распределяет жильё только после прохождения инвентаризации. Если очередник её не прошёл, участвовать в распределении квартир он не сможет.

Где распределяют квартиры

Жильё уже введено в эксплуатацию, все квартиры в чистовой отделке.

Уральск

Мкр Акжайык, 4 (п. Зачаганский)

Цена: 252 792 тг/кв. м.

Количество квартир: 140.

Приём заявлений: 10–18 марта.

Отбор участников: до 20 марта.

Ул. Шапета Коспанова, 17Б, 55а

Цена: 252 792 тг/кв. м.

Количество квартир: 37.

Приём заявлений: 10–15 марта 2026 года.

Отбор: до 17 марта.

ЗКО

Село Тукпай, мкр Жаркын

Цена: 160 000 тг/кв. м.

Количество квартир: 23.

Приём заявлений: 10–25 марта.

Отбор: до 27 марта.

Всего Отбасы банк получил от акиматов разных областей РК более 13 тысяч квартир. Подробнее, как получить квартиру от государства в Казахстане в 2026 году.