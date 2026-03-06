Очередь на жильё — это механизм, который позволяет людям на льготных условиях получить квартиру в аренду или оформить ипотеку по сниженным процентным ставкам.

Как очередь работает в 2026 году, что в ней изменилось и что делать, чтобы её не заморозили, разобрали krisha.kz.

Что такое очередь на жильё

Это официальный учёт людей, нуждающихся в жилье. Она даёт шанс получить жильё на доступных условиях.

С мая 2025 года очередь ведёт Отбасы банк. Сейчас в ней стоит 951 тысяча казахстанцев, из них почти 600 тысяч — социально уязвимые.

Кто может встать в очередь

Любой человек, если соответствует трём условиям:

Гражданин РК или кандас.

Не имеет жилья последние 5 лет (распространяется также на супруга/у и детей до 18 лет) либо единственное жильё признано аварийным.

Есть постоянная прописка. В Астане, Алматы, Шымкенте — 3 года, в остальных городах срок не имеет значения.

Встать в очередь можно только по месту постоянной прописки. Квартиру в будущем предоставят именно в этом регионе.

Что даёт очередь

Оформить субсидию на аренду, то есть денежную помощь — 50% от месячной платы.

Получить арендную квартиру от государства — бессрочно или с правом выкупа.

Взять льготную ипотеку со ставками от 2 до 9%.

Вид помощи зависит от категории очередника: соцуязвимый или нет, а также от его дохода. С низкими доходами дают субсидию или квартиру в аренду, с более высокими — льготные ипотеки.

Вид помощи Кому доступна Доход на чел., тг Что даёт Субсидия на аренду 4 категории соцуязвимых До 50,8 тыс. Государство платит

50% аренды Аренда квартиры Все соцуязвимые До 102 тыс./

178 тыс.



Квартира в аренду

от акимата Ипотека под 2% 6 категорий соцуязвимых До 254 тыс.



Выкуп квартиры

от акимата Ипотека под 5% Все соцуязвимые До 305 тыс.



Выкуп квартиры

от акимата Ипотека под 7–9% Все очередники и вкладчики Отбасы банка От 254 тыс.



Первичное, вторичное жильё

на рынке

Рассчитывается по прожиточному минимуму, в 2026 году он составляет 50 851 тенге

Как работает каждый вид помощи

Субсидия на аренду

Государство платит 50% аренды, остальное — участник. Если аренда 200 тысяч тенге, то государство платит 100 тысяч тенге.

Участвуют только четыре категории соцуязвимых очередников:

многодетные;

дети-сироты;

люди с I, II группой инвалидности;

семьи с детьми с инвалидностью.

Средний доход на члена семьи за 6 месяцев не должен превышать один прожиточный минимум — 50 851 тенге. Например, семья из трёх человек — не более 152 553 тенге в месяц.

Один прожиточный минимум (ПМ) в 2026 году в РК составляет 50 851 тенге.

Участник ищет жильё самостоятельно на рынке. Между ним, Отбасы банком и собственником оформляется трёхсторонний договор. Нельзя арендовать у родственников, бывших супругов. Есть лимит по цене аренды и площади жилья, превышение по цене арендатор покрывает сам.

Заявку на субсидию можно подать в любое время через сайт otbasybank.kz. Ежегодно субсидии в РК получают 10–11 тысяч человек.

Аренда квартиры

Квартиры дают в аренду пожизненно. Договор аренды продлевается каждые 5 лет. Квартира передаётся по наследству.

Плата за аренду различается по регионам. Как правило, 15–20 тысяч тенге в месяц + отдельно коммунальные.

Средний доход на человека за 6 месяцев не должен превышать:

2 ПМ (101 702 тенге) на семью из трёх и более человек;

3,5 ПМ (177 978 тенге) на одного-двух человек.

Акимат строит жильё или выкупает у застройщиков, передаёт данные в Отбасы банк. Некоторые квартиры, на усмотрение акиматов, можно выкупить на льготных условиях.

Распределение зависит от наличия жилья в регионе. Очереднику придёт SMS от Отбасы банка. Ожидание может занять годы.

Ипотека под 2%

Получить могут только шесть категорий соцуязвимых:

ветераны ВОВ, приравненные к ним, ветераны боевых действий;

лица с инвалидностью;

дети-сироты;

многодетные семьи;

семьи с детьми с инвалидностью;

вдовы/вдовцы.

Средний доход на человека — не более 5 ПМ — 254 550 тенге.

Нужно открыть депозит в Отбасы банке и накопить первоначальный взнос — 10%.

Ипотека под 5%

Оформить могут все соцуязвимые очередники.

Средний доход на человека — не более 6 ПМ — 305 106 тенге.

Нужно открыть депозит в Отбасы банке и накопить первоначальный взнос — 10%.

Отслеживать приём заявок по обеим ипотекам нужно самостоятельно на сайте Отбасы банка. Это зависит от наличия объектов. Ожидание может занять несколько лет. Данные ипотеки предназначены только для социально уязвимых очередников.

Ипотека под 7–9%

Это известная программа «Наурыз». Участвовать могут не только очередники, но и все вкладчики Отбасы банка. Средний доход на человека — от 5 ПМ — 254 550 тенге.

Ставка для соцуязвимых — 7%, для остальных — 9%. Сумма займа для Астаны, Алматы — до 36 млн тенге, для остальных городов — до 30 миллионов тенге.

Для подачи заявки нужно иметь депозит с минимум 2 млн тенге накоплений. Они пойдут в первоначальный взнос: 10% для квартир с ремонтом, 20% — в черновой отделке.

Есть конкурсный отбор по баллам. Их начисляют за накопления, семью, детей, возраст до 35 лет, соцстатус.

В Астане, Алматы, Шымкенте и областных центрах можно купить только первичное жильё (квартиру от застройщика). В других регионах — первичное и вторичное, в том числе дома.

Областные центры — Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Конаев, Павлодар, Петропавловск, Семей, Жезказган, Талдыкорган, Тараз, Туркестан, Уральск, Усть-Каменогорск.

Заявки принимают ежегодно в марте. В 2026 году ипотека «Наурыз» стартует 10 марта.

В 2026 году по всем льготным ипотекам под 2 и 5%, 7–9% планируют выдать 12,2 тысячи займов.

Как встать в очередь на жильё

Зайдите с ноутбука или компьютера на сайт orken.otbasybank.kz и авторизуйтесь с помощью ЭЦП.

Дождитесь решения. Срок оказания услуги — один рабочий день. До 3 дней — если прикрепляете документы, например, акт об аварийности жилья.

Подтвердите по SMS. Вам и членам семьи придёт сообщение. Нужно ответить «да» на согласие обработки данных. Без этого заявку не примут.

Подать заявку можно в любое время и день, но рассматривают только в будни.

Почему могут заморозить очередь

Заморозка очереди, или неактивный статус, грозит тем очередникам, кто не пройдёт инвентаризацию. Это согласие на сбор и обработку данных, а также актуализация данных участника и его семьи.

Инвентаризация необходима. Без неё Отбасы банк не отправит SMS о распределении жилья. Каждый очередник должен пройти её самостоятельно, не дожидаясь оповещения из банка.

Как распределяют жильё

На субсидию очередники подают заявку сами.

По арендному и кредитному жилью ждут SMS от Отбасы банка. На распределение влияет дата постановки в очередь и наличие объектов.

При этом есть приоритетные категории, которым дают 70% от годового объёма.

Это 6 категорий соцуязвимых. Например, из 100 квартир 70 отдадут приоритетникам, 30 остальным очередникам.

На SMS нужно ответить в течение нескольких дней. После этого запускается оценка дохода участника и остальные этапы.