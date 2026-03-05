Астрологи предложили необычное сравнение и сопоставили каждый знак зодиака с городом мира, который, по их мнению, лучше всего отражает его характер и атмосферу.

По этой версии, активному и энергичному Овну соответствует Нью-Йорк — город быстрого ритма и амбиций. Телец ассоциируется с Парижем, где ценят эстетику, комфорт и наслаждение жизнью.

Многоликим Близнецам подходит Лондон, который сочетает деловую атмосферу и яркую культурную жизнь. Рак, известный своей чувствительностью и привязанностью к прошлому, напоминает Прагу — город с богатой историей и уютной атмосферой.

Для Льва астрологи выбрали Лос-Анджелес — место, где любят внимание и яркую жизнь. Практичной Деве соответствует Цюрих, известный порядком, точностью и организованностью.

Весы, стремящиеся к гармонии и красоте, сравнили с Римом, а загадочному и глубокому Скорпиону приписали атмосферу Берлина.

Свободолюбивый Стрелец напоминает Барселону, где царит дух путешествий и приключений. Козерог ассоциируется с деловым Франкфуртом, символом дисциплины и карьерных амбиций.

Футуристичный Токио, по мнению астрологов, отражает характер Водолея, а романтичная и немного меланхоличная Венеция — настроение Рыб.

Напоминаем, что такие сопоставления носят развлекательный характер и лишь предлагают посмотреть на знаки зодиака через атмосферу разных городов мира.