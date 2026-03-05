Общий ущерб государству составил 66 млн тенге.

В Алматинской области завершено расследование по делу о мошенничестве при оказании стоматологических услуг в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

По данным ведомства, директор частных стоматологических клиник заключил с НАО «Фонд социального медицинского страхования» договоры на оказание медицинских услуг на сумму более 450 млн тенге. В рамках этих соглашений клиники должны были предоставлять гражданам экстренную и плановую стоматологическую помощь по системе обязательного социального медицинского страхования.

Как установило следствие, часть услуг фактически пациентам не оказывалась.

— Однако подозреваемый организовал внесение в медицинскую информационную систему «Дамумед» заведомо ложных сведений о якобы оказанных услугах ортодонтической помощи. Фактически указанные медицинские услуги пациентам не предоставлялись. Для придания видимости законности противоправных действий подозреваемый самовольно использовал учетные записи врачей, а также анкетные данные несовершеннолетних пациентов, ранее обращавшихся в клиники за помощью. В результате выявлено 4 597 неподтвержденных случаев оказания ортодонтической помощи, — говорится в сообщении.

По информации АФМ, общий ущерб государству составил 66 млн тенге.

С санкции суда наложен арест на банковские счета подозреваемого на сумму 23 млн тенге, а также на стоматологическое оборудование стоимостью 29 млн тенге.

В ходе расследования подозреваемый частично возместил ущерб — 11 млн тенге.

В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Иная информация, согласно статье 201 УПК РК, разглашению не подлежит.