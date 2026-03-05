Власти обещают решить проблему, однако проект требует финансирования из республиканского бюджета.

Жители жилого массива Туран в Актобе уже восемь лет живут без централизованного водоснабжения. Более двух тысяч человек ежедневно вынуждены искать способы добыть воду для бытовых нужд. Несмотря на многочисленные обращения в акимат, вопрос до сих пор не решён, сообщает телеканал «Алматы ТВ».

Очередную встречу с чиновниками жители провели в акимате города. Главная тема — когда в районе появится центральное водоснабжение. Сейчас единственным источником воды остаются скважины, однако, по словам людей, использовать её для питья небезопасно.

– Питьевую воду нам обещали в 2025 году. До сих пор воды нет питьевой. Мы фильтр меняем 2 раза в месяц, это очень дорого. Скважину пробурили, в 700 тысяч тенге обошлось, 51 метр. И она негодная, с песком, мы не можем её пить, – возмущается житель города Амантай Тынысбек.

Жилой массив Туран появился в 2018 году, когда очередникам выделили около двух тысяч земельных участков. За это время в районе провели газ и электричество, построили дороги и запустили общественный транспорт. Однако центральное водоснабжение так и не появилось. По словам жителей, из-за этого часть семей была вынуждена покинуть свои дома.

– Без питьевой воды очень сложно. Из скважины воду нельзя пить. Многие из-за этого не смогли жить в своих домах, уехали, снимают квартиры. Если нам проведут водопровод, то у нас будут все условия, люди вернутся, – сказал житель города Сандыгали Абдугалиев.

В городском отделе строительства объяснили, что существующих водозаборов в Актобе недостаточно, чтобы обеспечить водой новые жилые массивы. Власти рассматривают проект подачи воды из Мугалжарского района, расположенного примерно в 100 километрах от города.

– По городу изыскания, которые есть, на данный момент их недостаточно для обеспечения водоснабжением данных районов. В 2025 году разработали проект – из Мугалжарского района должны доставлять воду в Актобе. В том году на эти проекты были получены положительные заключения экспертизы, мы заключили договор, на сегодняшний день определён подрядчик, – сообщил и. о. руководителя отдела строительства Бауыржан Жантурин.

Предварительная стоимость проекта оценивается в 45 млрд тенге. Власти направили запрос на финансирование из республиканского бюджета, однако решение пока не принято. Если средства выделят, централизованное водоснабжение в массиве Туран может появиться не раньше чем через три года.