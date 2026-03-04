Врачи проводят дополнительную иммунизацию населения.

Как рассказал на брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев, ситуация по кори в области остается неблагополучной — отмечается рост заболеваемости. С начала года зарегистрировано 108 случаев.

— Из них 84 случая в Уральске, 9 — в районе Байтерек, 8 — в Бурлинском районе, 4 — в Теректинском и по одному случаю в Казталовском, Каратобинском и Шынгырлауском районах, — пояснил Нурлыбек Мустаев.

По возрасту: 29 случаев зарегистрировано у детей до года, 53 случая — у детей от 1 года до 4 лет, 16 случаев — у детей возраста 5-14 лет и десять случаев — у людей старше 18-ти лет.

Мустаев отметил, что согласно Национальному календарю прививок, вакцинация против кори проводится двукратно — в 1 год и 6 лет. Это формирует стойкий пожизненный иммунитет.

19 февраля 2026 года подписано постановление №3-ПГСВ о дополнительных мерах по профилактике кори.

Дополнительная иммунизация проводится:

детям 6–10 месяцев (до стабилизации ситуации);

детям 2–5 лет, не привитым по календарю;

детям 7–18 лет, ранее не вакцинированным;

медработникам до 30 лет без подтвержденной вакцинации.

Прививки проводятся только с информированного согласия.

Меры в воинских частях

Новобранцы, контактировавшие с больными или прибывшие из очагов инфекции, изолируются на 21 день. Прием в военные и специальные учебные заведения — только при наличии вакцинации.

Меры в организациях образования

В детских садах охват прививками — не менее 90%. Ежедневный «утренний фильтр» — осмотр детей и сотрудников. При выявлении случая кори непривитые дети временно отстраняются от посещения.

Меры в системе здравоохранения

Экстренная вакцинация контактных лиц до 30 лет — в течение 72 часов.

Меднаблюдение за контактными — 21 день.

Усилен санитарный режим в медорганизациях.

Обеспечена готовность прививочных бригад и соблюдение «холодовой цепи».

Плановая госпитализация детей — при наличии сведений о вакцинации.

Стоит отметить, что при первых симптомах (температура, слабость, головная боль, насморк, сыпь) необходимо сразу обратиться к врачу. Корь в начале может напоминать простуду. Не отправляйте детей с признаками ОРВИ в детские сады и школы. Родителям рекомендуется проверить прививочный статус ребенка и при отсутствии вакцинации — пройти иммунизацию.

4 февраля по данным санврачей в области насчитывалось 25 случаев заболевших корью. 9 февраля в управлении здравоохранения ЗКО отметили, с начала года в областную инфекционную больницу госпитализировали 57 человек с корью.