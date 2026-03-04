По словам министра, связывать подорожание продуктов исключительно с увеличением НДС неправильно.

Заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал, какие факторы влияют на рост цен на продукты питания в Казахстане. Об этом он заявил 4 марта 2026 года в кулуарах Мажилиса, передаёт Zakon.kz.

По словам министра, связывать подорожание продуктов исключительно с увеличением НДС неправильно, поскольку на стоимость влияет сразу несколько факторов.

– Вы знаете, что не всеми продуктами питания мы себя обеспечиваем. По социально-значимым продуктам питания, по большинству из них, мы от 70 до 90% себя обеспечиваем. Те люди, которые потребляют не только социально-значимые продукты питания, а может, что-то другое, должны понимать, что эти товары могут быть импортные. У нас во всем мире цены на продовольствие растут, – пояснил он.

В качестве примера Серик Жумангарин привёл данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), согласно которым в мире выросли цены на подсолнечное масло, молоко и мясо.

Министр также отметил, что часть роста цен в Казахстане связана с импортируемой инфляцией.

– По итогам января в Казахстане продуктовая инфляция 0,8%, в России – 2%. А львиную долю продуктов мы получаем из России. Соответственно, это импорт инфляции идет. Поэтому винить во всем повышение на 4 процента налога на добавленную стоимость... Здесь многофакторная модель. В каждом отдельном случае надо разбираться, но решение только одно: развитие собственного производства, насыщение внутреннего рынка товарами отечественного производства, чем мы сейчас и занимаемся. Я думаю, успешно", – добавил глава МНЭ.

Он также подчеркнул, что для граждан с низкими доходами предусмотрена адресная социальная помощь.