По делам недобросовестных застройщиков вынесены приговоры, а суды удовлетворили иски в интересах около 800 дольщиков.

В Актобе несколько строительных компаний привлекли к ответственности за нарушения законодательства о долевом строительстве. Об этом сообщили в прокуратуре Актюбинской области.

Прокурор области Марат Абишев провёл личный приём граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Во время встречи дольщики рассказали о проблемах, связанных с привлечением средств на строительство без необходимых разрешительных документов, затягиванием сроков сдачи объектов и рисками потерять вложенные деньги.

Как отметили в прокуратуре, ранее в ходе надзорной работы были выявлены компании, которые незаконно привлекали средства граждан для долевого строительства.

— По 11 проблемным объектам в отношении недобросовестных застройщиков вынесено 5 обвинительных приговоров. Судом в интересах порядка 800 дольщиков удовлетворено 9 исков о признании договоров купли-продажи недействительными, — говорится в сообщении.

Для решения проблемы в регионе создано ТОО «Актобе курылыс компаниясы – 2023». Компания занимается проработкой механизмов урегулирования ситуации с проблемными объектами за счёт бюджетных средств.

В 2025 году при участии инвестора-подрядчика завершено строительство одного проблемного объекта — 58 дольщиков уже получили ключи от своих квартир. Ещё около 100 квартир планируют передать владельцам в декабре.

Кроме того, виновных привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 320 КоАП РК за нарушение законодательства о долевом строительстве. Им назначены штрафы.

В прокуратуре подчеркнули, что защита прав дольщиков остаётся одним из приоритетных направлений работы ведомства. Работа в этом направлении продолжается.