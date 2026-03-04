Ущерб составил более двух миллионов тенге.

В Западно-Казахстанской области раскрыли кражу семи лошадей, сообщает Polisia.kz.

По данным полиции, в Бокейординском районе у местного жителя с вольного выпаса пропали лошади. Сообщение о краже поступило в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Скотокрад».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили и задержали подозреваемого. Как выяснилось, мужчина похитил животных и позже обменял их на автомобиль.

Похищенных лошадей обнаружили в Уральске на одном из пунктов убоя скота. К моменту прибытия полицейских четыре животных уже были забиты, ещё несколько удалось изъять. Владелец опознал своих лошадей.

Предварительный ущерб составил более двух миллионов тенге.

По факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.