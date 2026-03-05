На линии выйдут новые автобусы.

В Атырау расширят маршрутную сеть общественного транспорта. В этом году планируется открыть сразу четыре новых автобусных направления. Основная цель – сделать передвижение по городу более удобным и доступным, особенно для жителей густонаселённых микрорайонов, сообщает Региональная служба коммуникаций.

Новые маршруты свяжут жилой комплекс К7 в мкр. Самал и СМП-163, мкр. Балыкшы и Жулдыз, Геолог и Авангард, а также сельский округ Дамба с мкр. Балыкшы.

Для повышения качества перевозок на линии выйдут новые автобусы марок Yutong, Daewoo, Ankai и ПАЗ.

— Мы выбрали именно эти направления после проведённого анализа. Это густонаселённые районы с большим расстоянием. Работа по развитию маршрутной сети будет продолжена. Обновление автопарка позволит сократить интервалы движения и повысить комфорт пассажиров, — отметил главный специалист городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кайрат Койшыгали.

На сегодняшний день в Атырау пассажирские перевозки осуществляют семь транспортных компаний. Внутригородское сообщение организовано по 38 маршрутам, ежедневно на линии выходят более 300 автобусов.