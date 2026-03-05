Когда устранят аварию, неизвестно.

В ТОО «Батыс су арнасы» сообщили, что из-за аварии на водопроводе по адресу ул. Молдавская, 20 проводятся ремонтные работы. В связи с этим временно будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:

пр. Абая: 121, 119, 117, 117/1, 115, 113, 113/1, 111, 107, 105;

ул. Ярославская: 2/3, 6, 8, 10, 12;

ул. Молдавская: 2/1;

ул. Щурихина: 5, 40;

ул. Акотау: 20, 24, 24/1, 17, 16, 14, 13;

ул. Черекаева: 26, 18, 23.

Также временно без воды останутся школы №25 и №8 и частные дома по улицам:

Аральская, Школьная, Восточная, Черекаева, Молдавская, Тайқазан, Жезказганская, Ярославская, Затонная, Щурихина, Ростошинская, Нижняя, М. Маметовой.

Сроки работ: 5 марта 2026 года с 10:30 до полного устранения аварии.