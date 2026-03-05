В Западно-Казахстанской области в 2026 году планируют провести ремонт в 33 школах. Работы пройдут в рамках национальной программы «Реновация 1300 школ». На эти цели выделено 16,3 миллиарда тенге, сообщили в управлении образования региона.
Основные ремонтные работы планируют начать в конце мая, после завершения учебного процесса. Сроки окончания будут определены в проектно-сметной документации для каждого объекта. Школы, в которых предусмотрена реновация:
Акжайыкский район:
КГУ СОШ «Жанабулак»;
КГУ СОШ имени М. Ауэзова, село Чапаево;
КГУ СОШ имени К. Байсыкова;
КГУ «ОШ Тайпак», село Караултобе.
Район Байтерек:
КГУ «Чировская СОШ», село Чирово;
СОШ Макаровская, село Макарова;
КГУ «Комплекс «Школа-детский сад «Сұлу көл»;
КГУ Январцевская «Школа-детский сад».
Бокейординский район:
КГУ «СОШ имени К. Сагырбаева», село Саралжын;
КГУ «СОШ имени А. Кусаинова», село Муратсай.
Жангалинский район:
КГУ «СОШ имени М. Мирманова», село Бирлик.
Жанибекский район:
КГУ «СОШ имени О. Сахипова», село Жаскайрат;
Школа-лицей №1, посёлок Жанибек.
Казталовский район:
Школа-гимназия имени Г. Караша, село Караоба;
СОШ имени Мендалиева, село Жалпактал.
Каратобинский район:
КГУ «Шоптикульская средняя общеобразовательная школа», село Шоптикуль;
Общеобразовательная школа имени Мухита, село Каратобе.
Сырымский район:
КГУ СОШ имени В. Шубина, село Тоганас;
Аралтобинская СОШ, село Аралтобе.
Таскалинский район:
КГУ «Комплекс Мерекенская средняя общеобразовательная школа-детсад», село Мереке;
«Комплекс школа-детский сад Оян», село Оян;
КГУ «Комплекс общеобразовательная средняя «Школа-ясли-сад «Достык», село Достык.
Теректинский район:
ГУ «Узункульская общая средняя общеобразовательная школа», село Узынколь.
Шынгырлауский район:
КГУ «Актауская основная средняя образовательная школа», село Актау.
Уральск:
СОШ №35;
СОШ №3;
СОШ №6;
СОШ №23;
СОШ №7;
СОШ №13;
СОШ №32;
СОШ №22;
Областной специальный комплекс «Школа-интернат-колледж» для детей с нарушением интеллекта.
В большинстве случаев ремонт постараются провести во время летних каникул, чтобы не мешать учебному процессу. Однако из-за объёма работ некоторые школы могут продолжить ремонт уже в течение учебного года.
В управлении образования ЗКО отмечают, что в таких случаях обучение будет организовано с соблюдением всех требований безопасности и санитарных норм.
Если ремонт затронет учебный процесс, возможны разные варианты организации обучения. Например, временный перевод учеников в другие школы, обучение во вторую смену и другие решения, позволяющие не прерывать образовательный процесс. Окончательные решения будут приниматься отдельно по каждой школе. Родителей обещают заранее информировать.
Сегодня в ЗКО восемь школ находятся в предаварийном состоянии. По результатам технической экспертизы капитальный ремонт этих зданий признали нецелесообразным, поэтому принято решение строить новые школы.
В этот список входят:
школа в селе Жанажол Акжайыкского района;
школа в селе Кентубек Бурлинского района;
школа имени А. Уразбаевой в селе Жанибек Жанибекского района;
школа в селе Тегисшил Жанибекского района;
школа в селе Сауле Каратюбинского района;
школа в селе Абиш Казталовского района;
школа имени Н. Дуйсенгалиевой в селе Комекши Казталовского района;
школа в селе Айнабулак Таскалинского района.
Строительство новых зданий уже началось в трёх населённых пунктах — в Жанибеке, Сауле и Айнабулаке. Возведение остальных пяти школ планируют начать в 2027 году. Проекты реализуются в рамках социально-инвестиционной программы за счёт средств компании KPO b.v.
По данным управления образования, в регионе восемь школ работают в трёхсменном режиме. Строительство новых учебных заведений должно постепенно решить эту проблему.
Ремонт школ в регионе проходит поэтапно. Всего в рамках программы «Реновация 1300 школ» определено 86 учебных заведений, которые будут обновлены в период 2025–2027 годов:
в 2025 году капитально отремонтировали 6 школ;
в 2026 году планируют обновить 33 школы;
в 2027 году — 47 школ.
На сегодняшний день подрядные организации для ремонта школ в 2026 году ещё не определены — тендерные процедуры продолжаются.
Кроме того, в 2026 году в области строят семь малокомплектных школ за счёт средств компании KPO b.v.
Они появятся в следующих населённых пунктах:
село Жанибек (Жанибекский район) — школа на 108 мест;
село Узынколь (Жанибекский район) — школа на 108 мест;
село Кенсуат (Акжайыкский район) — школа на 60 мест;
село Сауле (Каратобинский район) — школа на 60 мест;
село Озерное (Байтерекский район) — школа на 108 мест;
село Куспанколь (Сырымский район) — школа на 60 мест;
село Айнабулак (Таскалинский район) — школа на 60 мест.
Ожидается, что строительство новых объектов улучшит условия обучения и позволит снизить нагрузку на существующие школы.