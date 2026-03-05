Власти планируют обновить 33 учебных заведения, а на работы выделено более 16 миллиардов тенге.

В Западно-Казахстанской области в 2026 году планируют провести ремонт в 33 школах. Работы пройдут в рамках национальной программы «Реновация 1300 школ». На эти цели выделено 16,3 миллиарда тенге, сообщили в управлении образования региона.

Основные ремонтные работы планируют начать в конце мая, после завершения учебного процесса. Сроки окончания будут определены в проектно-сметной документации для каждого объекта. Школы, в которых предусмотрена реновация:

Акжайыкский район:

КГУ СОШ «Жанабулак»;

КГУ СОШ имени М. Ауэзова, село Чапаево;

КГУ СОШ имени К. Байсыкова;

КГУ «ОШ Тайпак», село Караултобе.

Район Байтерек:

КГУ «Чировская СОШ», село Чирово;

СОШ Макаровская, село Макарова;

КГУ «Комплекс «Школа-детский сад «Сұлу көл»;

КГУ Январцевская «Школа-детский сад».

Бокейординский район:

КГУ «СОШ имени К. Сагырбаева», село Саралжын;

КГУ «СОШ имени А. Кусаинова», село Муратсай.

Жангалинский район:

КГУ «СОШ имени М. Мирманова», село Бирлик.

Жанибекский район:

КГУ «СОШ имени О. Сахипова», село Жаскайрат;

Школа-лицей №1, посёлок Жанибек.

Казталовский район:

Школа-гимназия имени Г. Караша, село Караоба;

СОШ имени Мендалиева, село Жалпактал.

Каратобинский район:

КГУ «Шоптикульская средняя общеобразовательная школа», село Шоптикуль;

Общеобразовательная школа имени Мухита, село Каратобе.

Сырымский район:

КГУ СОШ имени В. Шубина, село Тоганас;

Аралтобинская СОШ, село Аралтобе.

Таскалинский район:

КГУ «Комплекс Мерекенская средняя общеобразовательная школа-детсад», село Мереке;

«Комплекс школа-детский сад Оян», село Оян;

КГУ «Комплекс общеобразовательная средняя «Школа-ясли-сад «Достык», село Достык.

Теректинский район:

ГУ «Узункульская общая средняя общеобразовательная школа», село Узынколь.

Шынгырлауский район:

КГУ «Актауская основная средняя образовательная школа», село Актау.

Уральск:

СОШ №35;

СОШ №3;

СОШ №6;

СОШ №23;

СОШ №7;

СОШ №13;

СОШ №32;

СОШ №22;

Областной специальный комплекс «Школа-интернат-колледж» для детей с нарушением интеллекта.

В большинстве случаев ремонт постараются провести во время летних каникул, чтобы не мешать учебному процессу. Однако из-за объёма работ некоторые школы могут продолжить ремонт уже в течение учебного года.

В управлении образования ЗКО отмечают, что в таких случаях обучение будет организовано с соблюдением всех требований безопасности и санитарных норм.

Если ремонт затронет учебный процесс, возможны разные варианты организации обучения. Например, временный перевод учеников в другие школы, обучение во вторую смену и другие решения, позволяющие не прерывать образовательный процесс. Окончательные решения будут приниматься отдельно по каждой школе. Родителей обещают заранее информировать.

Сегодня в ЗКО восемь школ находятся в предаварийном состоянии. По результатам технической экспертизы капитальный ремонт этих зданий признали нецелесообразным, поэтому принято решение строить новые школы.

В этот список входят:

школа в селе Жанажол Акжайыкского района;

школа в селе Кентубек Бурлинского района;

школа имени А. Уразбаевой в селе Жанибек Жанибекского района;

школа в селе Тегисшил Жанибекского района;

школа в селе Сауле Каратюбинского района;

школа в селе Абиш Казталовского района;

школа имени Н. Дуйсенгалиевой в селе Комекши Казталовского района;

школа в селе Айнабулак Таскалинского района.

Строительство новых зданий уже началось в трёх населённых пунктах — в Жанибеке, Сауле и Айнабулаке. Возведение остальных пяти школ планируют начать в 2027 году. Проекты реализуются в рамках социально-инвестиционной программы за счёт средств компании KPO b.v.

По данным управления образования, в регионе восемь школ работают в трёхсменном режиме. Строительство новых учебных заведений должно постепенно решить эту проблему.

Ремонт школ в регионе проходит поэтапно. Всего в рамках программы «Реновация 1300 школ» определено 86 учебных заведений, которые будут обновлены в период 2025–2027 годов:

в 2025 году капитально отремонтировали 6 школ;

в 2026 году планируют обновить 33 школы;

в 2027 году — 47 школ.

На сегодняшний день подрядные организации для ремонта школ в 2026 году ещё не определены — тендерные процедуры продолжаются.

Кроме того, в 2026 году в области строят семь малокомплектных школ за счёт средств компании KPO b.v.

Они появятся в следующих населённых пунктах:

село Жанибек (Жанибекский район) — школа на 108 мест;

село Узынколь (Жанибекский район) — школа на 108 мест;

село Кенсуат (Акжайыкский район) — школа на 60 мест;

село Сауле (Каратобинский район) — школа на 60 мест;

село Озерное (Байтерекский район) — школа на 108 мест;

село Куспанколь (Сырымский район) — школа на 60 мест;

село Айнабулак (Таскалинский район) — школа на 60 мест.

Ожидается, что строительство новых объектов улучшит условия обучения и позволит снизить нагрузку на существующие школы.