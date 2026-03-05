По данным Министерства иностранных дел, на сегодняшний день на родину уже вернулись 2 151 человек.

Очередная группа граждан Казахстана, находившихся в странах Ближнего Востока, прибыла рейсом авиакомпании Air Astana в международный аэропорт Актау, сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Отмечается, что большинство прилетевших граждан продолжили путь в Алматы.

— По словам пассажиров, в период их пребывания за рубежом Министерство иностранных дел Республики Казахстан и посольства поддерживали с ними постоянную связь и оказывали всестороннюю помощь. Были созданы специальные чаты, предоставлялась информационная и правовая поддержка. Также были решены вопросы размещения в гостиницах и питания, — говорится в сообщении.

По данным Министерства иностранных дел, на сегодняшний день на родину уже вернулись 2 151 человек.