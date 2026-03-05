Для защиты заготовили 150 тысяч мешков и 950 тонн инертных материалов.

В акимате области сообщили, что в районе Бәйтерек готовятся к весеннему паводку. Для защиты заготовили 150 тысяч мешков и 950 тонн инертных материалов. Из населённых пунктов, которые могут попасть в зону подтопления, вывезли 32 тысячи кубометров снега. Также укрепляют защитные дамбы, а на реке проводят резку льда, чтобы снизить риск подтопления.

Напомним что на реках ЗКО начались взрывные работы чтобы предотвратить ледовые заторы и снизить риск паводка во время весеннего половодья. Лёд на реках дробят с помощью взрывов.

Ранее сообщалось, что на борьбу с ледовыми заторами выделили 280 миллионов тенге. Также синоптики назвали даты пика половодья на реках в ЗКО.