Сегодня взрыв прогремел на реке Чаган.

Руководитель управления мобилизационной подготовки и гражданской обороны ЗКО Алибек Ташимов сообщил, что со второй декады марта в регионе ожидается повышение температуры воздуха. В связи с этим начали проводить взрывные работы, чтобы предотвратить ледовые заторы и снизить риск паводка во время весеннего половодья. Лёд на реках дробят с помощью взрывов.

Работы выполняет компания из Усть-Каменогорска. С ней заключён договор на сумму 184 миллиона тенге. Взрывы проведут на 83 участках области, в основном на реках Деркул, Чаган и Чингирлау. Общая площадь работ составит 47 тысяч квадратных метров. Задействованы пять бригад. Сегодня лёд также взрывают в Жанибекском районе. В прошлом году такие работы начались 14 марта.

Ранее сообщалось, что на борьбу с ледовыми заторами выделили 280 миллионов тенге. Также синоптики назвали даты пика половодья на реках в ЗКО.