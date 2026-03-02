Животное удалось спасти.

В Аксае произошла трогательная история о собачьей верности. После гибели молодой собаки её друг три дня и три ночи не отходил от тела, пытаясь «разбудить» и согреть подругу. Сейчас пёс находится в безопасности — его приютили волонтёры.

Жительница Аксая Анастасия на своей странице в Instagram рассказала, что трагедия произошла в ночь с 27 на 28 февраля возле жилого дома. Молодая собака светлого окраса погибла мгновенно. Однако рядом с ней остался её верный спутник — крупный пёс с необычными изумрудными глазами.

— Три дня и три ночи он не отходил от неё ни на шаг. Лежал рядом, согревал её своим телом, вылизывал морду, скулил и лаял, будто пытался разбудить. Смотреть на это было невозможно без слёз, — рассказала жительница Аксая.

По её словам, пёс стал бояться тёмных автомобилей и бросался на них — вероятно, именно с машиной у него связаны воспоминания о случившемся. При этом он доверял только Анастасии, которая выходила кормить его, и не подпускал к себе других людей.

Девушка переживала, что после того как тело погибшей собаки увезут, пёс может остаться на улице и оказаться в опасности.

Помощь удалось найти в частном приюте «ZooМир». Его руководитель Светлана согласилась принять пса, несмотря на то, что сейчас в приюте содержится более 80 больных и брошенных животных.

Теперь пёс находится в безопасности — у него есть крыша над головой, тепло и люди, которые о нём заботятся.

Жительница Аксая отмечает, что эта история стала для неё примером настоящей преданности и верности, которые способны проявлять животные.