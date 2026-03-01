Сейчас в стране работают 11 900 детских садов, их посещают около 1 миллиона детей.

Сегодня в Казахстане живут 6 902 492 ребёнка — это почти треть всего населения. За последние 10 лет их стало больше примерно на 1,5 миллиона. Об этом сообщили в Службе центральных коммуникаций.

В рамках концепции «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы принято 10 законов, которые усиливают защиту ребенка. В 2025 году в законы дополнительно внесли изменения: теперь за нарушение прав детей предусмотрена административная ответственность.

Более 237 тысяч детей получают психолого-медико-педагогическую помощь. Около 17 тысяч из них обучаются на дому. В школах работают 3,8 тысячи педагогов-ассистентов и более 10 тысяч специальных педагогов.

Как сообщили в ведомстве, большое внимание уделяется питанию и санитарной безопасности. Введён новый стандарт школьного питания, усилен контроль за качеством продуктов и соблюдением санитарных норм.

В дошкольном образовании внедрили ваучерное финансирование «деньги следуют за ребёнком». Это позволило сократить очередь в детские сады в два раза и сэкономить более 21 миллиарда тенге. Сейчас в стране работают 11 900 детских садов, их посещают около 1 миллиона детей. Ещё более 163 тысяч детей обучаются в дошкольных классах.