Многие думают, что педикулёз — пережиток прошлого. На самом деле это одно из самых распространённых паразитарных заболеваний в мире, и уровень жизни страны здесь ни при чём. Заразиться можно где угодно — в школе, детском саду, лагере, транспорте и даже в гостях. О мерах профилактики педикулёза напомнили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области.
Важно помнить: педикулёз передаётся только от человека к человеку. Ни кошки, ни собаки, ни морские свинки источником заражения быть не могут.
Что такое педикулёз?
Педикулёз — это заболевание, вызванное паразитированием вшей — мелких бескрылых насекомых, которые питаются кровью человека.
На человеке могут жить три вида вшей:
Головные — обитают на волосистой части головы, живут около месяца и ежедневно откладывают по 5-7 яиц (гнид).
Платяные — прячутся в складках одежды и постельного белья, живут до 35 дней и отличаются высокой плодовитостью (откладывают до 300 яиц).
Лобковые — поражают область паха и подмышек.
Как распознать заражение?
Главный признак — наличие живых насекомых или гнид на волосах и теле.
Также могут появиться:
зуд в местах укусов,
мелкие ранки и расчесы,
спутанные волосы,
раздражительность и беспокойство, особенно у детей.
Как происходит заражение?
Чаще всего — при тесном контакте. Дети могут заразиться во время игр, сна в лагерях или детских садах. Вши легко переползают с головы на голову.
Риск повышается при использовании чужих:
расчёсок,
головных уборов,
шарфов и резинок для волос,
полотенец,
постельного белья.
Пребывание в условиях антисанитарии, нечастый душ, редкая смена постельного белья и одежды, несоблюдение гигиены также создают благоприятные условия для распространения паразитов. Однако важно понимать: заразиться может любой человек — вне зависимости от возраста, пола и социального статуса.
Как защитить себя?
Профилактика проста и доступна каждому:
регулярно мыть голову и тело (не реже двух раз в неделю);
своевременно менять и стирать бельё;
проглаживать одежду, особенно швы;
регулярная стрижка и ежедневное расчёсывание волос;
не пользоваться чужими предметами личной гигиены;
поддерживать чистоту дома и одежды.
Педикулёз — неприятная, но решаемая проблема. Соблюдение элементарных правил гигиены значительно снижает риск заражения и помогает сохранить здоровье вам и вашим близким.