Заразиться педикулёзом можно где угодно.

Многие думают, что педикулёз — пережиток прошлого. На самом деле это одно из самых распространённых паразитарных заболеваний в мире, и уровень жизни страны здесь ни при чём. Заразиться можно где угодно — в школе, детском саду, лагере, транспорте и даже в гостях. О мерах профилактики педикулёза напомнили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области.

Важно помнить: педикулёз передаётся только от человека к человеку. Ни кошки, ни собаки, ни морские свинки источником заражения быть не могут.

Что такое педикулёз?

Педикулёз — это заболевание, вызванное паразитированием вшей — мелких бескрылых насекомых, которые питаются кровью человека.

На человеке могут жить три вида вшей:

Головные — обитают на волосистой части головы, живут около месяца и ежедневно откладывают по 5-7 яиц (гнид).

Платяные — прячутся в складках одежды и постельного белья, живут до 35 дней и отличаются высокой плодовитостью (откладывают до 300 яиц).

Лобковые — поражают область паха и подмышек.

Как распознать заражение?

Главный признак — наличие живых насекомых или гнид на волосах и теле.

Также могут появиться:

зуд в местах укусов,

мелкие ранки и расчесы,

спутанные волосы,

раздражительность и беспокойство, особенно у детей.

Как происходит заражение?

Чаще всего — при тесном контакте. Дети могут заразиться во время игр, сна в лагерях или детских садах. Вши легко переползают с головы на голову.

Риск повышается при использовании чужих:

расчёсок,

головных уборов,

шарфов и резинок для волос,

полотенец,

постельного белья.

Пребывание в условиях антисанитарии, нечастый душ, редкая смена постельного белья и одежды, несоблюдение гигиены также создают благоприятные условия для распространения паразитов. Однако важно понимать: заразиться может любой человек — вне зависимости от возраста, пола и социального статуса.

Как защитить себя?

Профилактика проста и доступна каждому:

регулярно мыть голову и тело (не реже двух раз в неделю);

своевременно менять и стирать бельё;

проглаживать одежду, особенно швы;

регулярная стрижка и ежедневное расчёсывание волос;

не пользоваться чужими предметами личной гигиены;

поддерживать чистоту дома и одежды.

Педикулёз — неприятная, но решаемая проблема. Соблюдение элементарных правил гигиены значительно снижает риск заражения и помогает сохранить здоровье вам и вашим близким.