Невестка ударила кухонным ножом свекровь в голову. Пожилая женщина скончалась.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области рассмотрели дело жительницы региона, обвиняемой в убийстве свекрови. Материалы поступили в суд для решения вопроса о принудительном лечении, так как женщину признали невменяемой.

Что произошло

10 мая 2025 года мужчина перевез свою пожилую мать 1942 года рождения, прикованную к постели, в село Жаскайрат, чтобы ухаживать за ней. Его жена была против, из-за этого в семье начался конфликт.

27 мая, когда мужа не было дома, женщина несколько раз ударила свекровь кухонным ножом. Пострадавшую доставили в районную больницу, где она скончалась.

По данным комплексной экспертизы, 39-летняя обвиняемая страдает хроническим психическим расстройством — параноидной шизофренией. По состоянию здоровья она не может участвовать в судебных заседаниях.

Ее причастность подтверждена показаниями свидетелей, материалами осмотра места происшествия, видеозаписями и заключениями экспертов.

Позиция сторон

Прокурор попросил направить женщину на принудительное лечение в специализированную психиатрическую больницу с интенсивным наблюдением. Потерпевшая сторона эту позицию поддержала.

Решение суда

Суд установил, что женщина совершила опасное деяние в состоянии невменяемости. В связи с этим она освобождена от уголовной ответственности.

Постановлением суда ей назначено принудительное лечение в специализированной психиатрической больнице с интенсивным наблюдением.

Напомним, в селе Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области невестка напала на пожилую женщину с кухонным ножом.