Пока одни стараются оставаться в тени, эти пять знаков зодиака приковывают к себе взгляды, едва переступив порог.

Астрологи LadyMail.ru назвали пятерку представителей зодиакального круга, чей успех, энергия и яркий характер вызывают у окружающих не только восхищение, но и жгучую зависть.

Лев: Прирожденные лидеры

Первое место в списке «самых-самых» по праву занимают Львы. Окружающие часто завидуют их непоколебимой уверенности в себе и умению подать себя как истинную королевскую особу. Многих раздражает, что Львы всегда находятся в центре внимания и получают лучшие предложения, даже не прилагая к этому видимых усилий. Их лоск и природная харизма — главный повод для сплетен за спиной.

Близнецы: Мастера общения и легкости

Близнецам завидуют из-за их феноменальной коммуникабельности и умения заводить нужные знакомства за считанные минуты. Пока другие годами выстраивают связи, Близнецы очаровывают нужных людей одной улыбкой. Объектом зависти также становится их вечная молодость, острый ум и способность заниматься десятью делами одновременно, сохраняя при этом бодрость духа.

Стрелец: Любимчики фортуны

Стрельцы вызывают досаду у недоброжелателей своим вечным везением и страстью к приключениям. Окружающим кажется несправедливым, что Стрельцам всегда открыты все границы, а деньги приходят к ним под реализацию самых безумных идей. Их оптимизм и внутренняя свобода — то, чего так не хватает многим, поэтому Стрельцы часто сталкиваются с неодобрительными взглядами тех, кто заперт в рутине.

Весы: Иконы стиля и гармонии

Весам завидуют из-за их врожденного чувства прекрасного и умения нравиться всем без исключения. Их способность выглядеть элегантно в любой ситуации и выходить из конфликтов с гордо поднятой головой вызывает у хейтеров недоумение. Многие мечтают о таком же безупречном вкусе и дипломатичности, которыми Весы обладают от природы.

Овен: Энергия, которую не остановить

Овны попадают в список из-за своей пробивной силы и умения достигать целей любой ценой. Пока другие сомневаются, Овны действуют и побеждают. Окружающие часто завидуют их неиссякаемой энергии, смелости и способности первыми занимать самые выгодные ниши. Эта дерзость и успешность в делах делают Овнов мишенью для тех, кто боится проявлять инициативу.