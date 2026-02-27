Стражи порядка зарегистрировали очередное уголовное дело.

В Актобе 26-летняя женщина стала жертвой интернет-мошенников и лишилась 7,5 млн тенге. Аферисты обманули её, представившись курьером службы доставки цветов и сотрудником банка.

По данным полиции, сначала потерпевшей позвонили через мессенджер WhatsApp. Неизвестный представился курьером и под предлогом подтверждения заказа попросил продиктовать код, поступивший на телефон.

Спустя некоторое время женщине позвонил другой мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что ранее сообщённый код якобы попал к мошенникам и теперь на имя актюбинки пытаются оформить кредит.

Чтобы «сохранить деньги», злоумышленник убедил её срочно перевести средства на так называемый безопасный счёт. Выполняя инструкции аферистов, женщина перевела им 7,5 млн тенге.

По данному факту проводятся оперативные мероприятия по установлению подозреваемых.

В департаменте полиции напомнили, что при подозрительных звонках нельзя сообщать посторонним коды из SMS и банковских приложений. Сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не просят переводить деньги на «безопасные счета». В подобных случаях необходимо прекратить разговор и самостоятельно связаться с банком по официальному номеру.

Полицейские призывают жителей быть бдительными и предупредить близких о подобных схемах мошенничества.