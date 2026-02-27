Комиссии поручено установить причины и обстоятельства случившегося.

В МЧС Казахстана сообщили о создании межведомственной комиссии по расследованию чрезвычайного происшествия в Щучинске Акмолинской области.

Соответствующий приказ подписал глава ведомства, генерал-лейтенант Чингис Аринов. Комиссию возглавил сам министр.

В её состав вошли руководители ряда госорганов, в том числе представители МВД, министерств здравоохранения, труда и соцзащиты, энергетики, промышленности и строительства, юстиции, торговли и интеграции, а также акимата Акмолинской области.

— Комиссии поручено обеспечить всестороннее, полное и объективное расследование причин происшествия с выработкой необходимых организационных и профилактических мер по недопущению аналогичных случаев, — говорится в сообщении.

Хлопок газа с последующим пожаром произошёл в пристроенном к пятиэтажному жилому дому одноэтажном кафе «Центр плова» в Щучинске в ночь на 27 февраля.

По данным МЧС, в результате происшествия пострадали 28 человек. Из них 13 были госпитализированы, ещё 8 после оказания медицинской помощи отпущены домой. Семь человек погибли.

Пострадавшим и семьям погибших пообещали оказать необходимую помощь, включая медицинскую и психологическую поддержку. Акимату региона поручено содействовать в организации похорон.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области работает горячая линия: 8 (7162) 51-42-98.