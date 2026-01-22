22 января 2026 года Xiaomi Казахстан объявила о запуске серии REDMI Note 15. В линейку вошли четыре модели: REDMI Note 15 Pro+ 5G, REDMI Note 15 Pro 5G, REDMI Note 15 Pro и REDMI Note 15.

Новые смартфоны получили прочную конструкцию, улучшенную защиту от воды и пыли, увеличенную автономность и расширенные возможности мобильной съёмки. Одновременно Xiaomi представила умные аудиоочки Mijia Smart Audio Glasses и наушники REDMI Buds 8 Lite.

Надёжность и автономность

Серия REDMI Note 15 ориентирована на активное повседневное использование. Все модели отличаются усиленной конструкцией, устойчивостью к падениям и защитой от влаги.

Флагман REDMI Note 15 Pro+ 5G оснащён аккумулятором ёмкостью 6 500 мА·ч на базе кремний-углеродной технологии с поддержкой 100W HyperCharge и реверсивной зарядки. Модели Pro сохраняют до 80 % ёмкости после 1 600 циклов зарядки — это около шести лет использования. Базовый REDMI Note 15 получил батарею на 6 000 мА·ч.

Старшие модели прошли сертификацию SGS Premium Performance и защищены стеклом Gorilla Glass Victus 2, выдерживая падения с высоты до 2,5 метра. Кроме того, REDMI Note 15 Pro+ 5G и Pro 5G соответствуют стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K, позволяя работать даже после погружения в воду.

Камеры с ИИ

Флагманские модели получили 200-мегапиксельную камеру с новым сенсором HPE, оптическим зумом 2× и 4×, а также продвинутыми алгоритмами ИИ. Поддерживается пять фокусных расстояний — от 23 до 92 мм.

REDMI Note 15 оснащён камерой 108 Мп с 3-кратным оптическим зумом. Во всей серии доступны функции AI Beautify, AI Remove Reflection, Dynamic Shots 2.0 и инструменты быстрого редактирования с публикацией в соцсетях.

Производительность и связь

REDMI Note 15 Pro+ 5G работает на платформе Snapdragon 7s Gen 4 и впервые для серии получил систему охлаждения Xiaomi IceLoop. Все модели поддерживают Google Gemini и Circle to Search.

В версиях Pro реализована технология Xiaomi Offline Communication — голосовая связь на расстоянии нескольких километров без сети. Флагман также получил модуль Xiaomi Surge T1S для стабильного сигнала.

Дисплей и звук

Смартфоны оснащены большими AMOLED-дисплеями диагональю до 6,83 дюйма с пиковой яркостью 3 200 нит и повышенной частотой ШИМ. Громкость динамиков увеличена до 400 % в Pro-моделях и до 300 % в остальных.

Цена и доступность

Серия REDMI Note 15 уже доступна в Казахстане в официальных магазинах Xiaomi.

С 22 января по 1 марта 2026 года действует акция:

· скидка до 15 000 ₸;

· наушники в подарок при покупке комплекта, общая выгода — до 21 890 ₸.

Mijia Smart Audio Glasses

Xiaomi также представила умные аудиоочки Mijia Smart Audio Glasses — стильный аксессуар с открытым звуком, четырьмя микрофонами и приватным режимом. Очки поддерживают быструю зарядку (10 минут — до 4 часов работы) и работают до 13 часов без подзарядки.

Цены:

· Titanium — 118 990 ₸

· Browline — 102 990 ₸

· Pilot-Style — 102 990 ₸

В подарок — 3 месяца Spotify Premium.

REDMI Buds 8 Lite

Новые REDMI Buds 8 Lite — практичные TWS-наушники с ANC до 42 дБ, 12,4-мм динамиком и автономностью до 36 часов с кейсом. Поддерживается быстрое подключение к двум устройствам и быстрая зарядка.

Цена — 13 990 ₸.

Новые пользователи Spotify получают 2 месяца Premium бесплатно.