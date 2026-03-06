В Жангалинском районе украли семь голов скота.

Кражу раскрыли сотрудники криминальной полиции департамента полиции ЗКО совместно с полицейскими Жангалинского района. Преступление выявили во время оперативно-профилактического мероприятия «Скотокрад», сообщает Polisia.kz.

По данным полиции, из хозяйственной постройки местного жителя пропали семь голов крупного рогатого скота. В ходе оперативных мероприятий задержали двух односельчан потерпевшего.

Следствие установило, что мужчины похитили животных и продали их живыми. Позже покупатель перепродал скот перекупщику, который также реализовал животных.

По факту кражи начато досудебное расследование. Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания.