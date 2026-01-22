Точная дата начала приёма заявок пока не определена, сообщает krisha.kz. Ипотеку обещали запустить ещё в 2025 году, но запуск постоянно откладывали, и в итоге она так и не стартовала.

Условия программы «Умай»

Также в Отбасы банке пока не озвучили, останутся ли условия программы прежними.

Напомним, ранее они были такими:

  • Максимальная сумма займа — до 50 млн тенге;

  • Ставка — 15% с последующим понижением 5–3.5%;

  • Первоначальный взнос — от 20% от стоимости жилья — в крупных городах, от 15% — в регионах;

  • Срок — от 6 месяцев до 25 лет.

Важное требование:

У участниц программы должен быть депозит в Отбасы банке. Поэтому депозит нужно открыть уже сейчас, а тем, у кого он есть, — регулярно его пополнять.

Заявки будут отбирать по балльной системе. Чем больше вознаграждение банка по вкладу, тем больше баллов начислят при отборе.

Ипотека «Умай»: как попасть в программу

Кто может участвовать в программе «Умай»:

  • Только женщины от 18 до 65 лет.

  • Семейное положение не имеет значения.

  • Обязателен официальный подтверждённый доход за последние 6 месяцев.

  • Можно купить недвижимость в любом регионе независимо от прописки.

  • Не имеет значения, есть ли в собственности жильё.

  • Можно использовать пенсионные излишки — свои или родственников.

  • Если собственного дохода не хватает, разрешено привлечь до двух созаёмщиков.

Примерные платежи по «Умай»

Стоимость квартиры

20 млн тг

30 млн тг

Первоначальный взнос, 15 %

3 млн 

4.5 млн

Платёж, I этап, 10 лет, в мес.

273 тыс.

410 тыс.

Платёж, II этап, 10 лет, в мес.

89 тыс.

140 тыс.

Переплата за 20 лет

26.5 млн

40.5 млн