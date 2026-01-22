Точная дата начала приёма заявок пока не определена, сообщает krisha.kz. Ипотеку обещали запустить ещё в 2025 году, но запуск постоянно откладывали, и в итоге она так и не стартовала.
Условия программы «Умай»
Также в Отбасы банке пока не озвучили, останутся ли условия программы прежними.
Напомним, ранее они были такими:
Максимальная сумма займа — до 50 млн тенге;
Ставка — 15% с последующим понижением 5–3.5%;
Первоначальный взнос — от 20% от стоимости жилья — в крупных городах, от 15% — в регионах;
Срок — от 6 месяцев до 25 лет.
Важное требование:
У участниц программы должен быть депозит в Отбасы банке. Поэтому депозит нужно открыть уже сейчас, а тем, у кого он есть, — регулярно его пополнять.
Заявки будут отбирать по балльной системе. Чем больше вознаграждение банка по вкладу, тем больше баллов начислят при отборе.
Ипотека «Умай»: как попасть в программу
Кто может участвовать в программе «Умай»:
Только женщины от 18 до 65 лет.
Семейное положение не имеет значения.
Обязателен официальный подтверждённый доход за последние 6 месяцев.
Можно купить недвижимость в любом регионе независимо от прописки.
Не имеет значения, есть ли в собственности жильё.
Можно использовать пенсионные излишки — свои или родственников.
Если собственного дохода не хватает, разрешено привлечь до двух созаёмщиков.
Примерные платежи по «Умай»
Стоимость квартиры
20 млн тг
30 млн тг
Первоначальный взнос, 15 %
3 млн
4.5 млн
Платёж, I этап, 10 лет, в мес.
273 тыс.
410 тыс.
Платёж, II этап, 10 лет, в мес.
89 тыс.
140 тыс.
Переплата за 20 лет
26.5 млн
40.5 млн