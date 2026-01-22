Совсем скоро стартует приём заявок по женской ипотеке «Умай».

Точная дата начала приёма заявок пока не определена, сообщает krisha.kz. Ипотеку обещали запустить ещё в 2025 году, но запуск постоянно откладывали, и в итоге она так и не стартовала.

Условия программы «Умай»

Также в Отбасы банке пока не озвучили, останутся ли условия программы прежними.

Напомним, ранее они были такими:

Максимальная сумма займа — до 50 млн тенге;

Ставка — 15% с последующим понижением 5–3.5%;

Первоначальный взнос — от 20% от стоимости жилья — в крупных городах, от 15% — в регионах;

Срок — от 6 месяцев до 25 лет.

Важное требование:

У участниц программы должен быть депозит в Отбасы банке. Поэтому депозит нужно открыть уже сейчас, а тем, у кого он есть, — регулярно его пополнять.

Заявки будут отбирать по балльной системе. Чем больше вознаграждение банка по вкладу, тем больше баллов начислят при отборе.

Ипотека «Умай»: как попасть в программу

Кто может участвовать в программе «Умай»:

Только женщины от 18 до 65 лет.

Семейное положение не имеет значения.

Обязателен официальный подтверждённый доход за последние 6 месяцев.

Можно купить недвижимость в любом регионе независимо от прописки.

Не имеет значения, есть ли в собственности жильё.

Можно использовать пенсионные излишки — свои или родственников.

Если собственного дохода не хватает, разрешено привлечь до двух созаёмщиков.

Примерные платежи по «Умай»