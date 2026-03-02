По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE средневзвешенный курс доллара второго марта составил 502,60 тенге, увеличившись на 4,91 тенге. Таким образом, американская валюта вновь превысила психологически важный уровень в 500 тенге за доллар.
Официальный курс национального банка на 2 марта установлен на уровне 497,56 тенге за доллар.
По информации сервиса kurs.kz, в обменных пунктах крупнейших городов страны доллар сейчас продают дороже официального курса.
В Алматы средний курс составляет:
покупка — 500,73 тенге;
продажа — 503,22 тенге.
В Астане средний курс доллара:
покупка — 497,06 тенге;
продажа — 504,06 тенге.
В Уральске средний курс американской валюты составил:
покупка - 501 тенге;
продажа - 507 тенге.