В обменных пунктах крупнейших городов страны доллар сейчас продают дороже официального курса.

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE средневзвешенный курс доллара второго марта составил 502,60 тенге, увеличившись на 4,91 тенге. Таким образом, американская валюта вновь превысила психологически важный уровень в 500 тенге за доллар.

Официальный курс национального банка на 2 марта установлен на уровне 497,56 тенге за доллар.

По информации сервиса kurs.kz, в обменных пунктах крупнейших городов страны доллар сейчас продают дороже официального курса.

В Алматы средний курс составляет:

покупка — 500,73 тенге;

продажа — 503,22 тенге.

В Астане средний курс доллара:

покупка — 497,06 тенге;

продажа — 504,06 тенге.

В Уральске средний курс американской валюты составил: