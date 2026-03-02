Фигурантов подозревают в незаконной предпринимательской деятельности в сфере оборота цифровых активов и легализации преступных доходов.

В Актюбинской области расследуют дело о создании и руководстве организованной преступной группой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента Агентства по финансовому мониторингу.

По информации ведомства, фигурантов подозревают в незаконной предпринимательской деятельности в сфере оборота цифровых активов и легализации преступных доходов.

– Организатор, не имея обязательной регистрации и лицензии, реализовал схему извлечения дохода от операций с необеспеченными цифровыми активами. Им сформирована устойчивая группа с распределением ролей и иерархией. Участники обеспечивали поиск дропперов, оформление на них банковских карт и аккаунтов на криптовалютных биржах, проведение финансовых операций и последующее обналичивание средств, – рассказали в ведомстве.

Как уточнили в АФМ, деньги, поступавшие на банковские карты более 150 дропперов, переводились на их криптокошельки на бирже ATAIX. Для легализации средств использовались фиктивные договоры займа между дропперами и аффилированным ТОО. После этого средства конвертировались в криптовалюту и направлялись на кошельки на бирже OKX.

– Для конвертации и вывода денежных средств использовался подконтрольный обменный пункт, через который средства переводились в иностранную валюту. В результате сумма операций по реализации цифровых активов превысила 3,5 млрд тенге. В ходе обыска изъяты 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты, криптоактивы - 25 463 USDT, – сообщили в ведомстве.

Пятеро подозреваемых взяты под стражу. Расследование продолжается.