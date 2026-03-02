Март 2026 года станет временем судьбоносных камбэков.

Пока одни ищут новых знакомств, представителям трех созвездий звезды подготовили встречу с прошлым. Астрологи Mixnews назвали знаки зодиака, для которых первый месяц весны станет шансом исправить старые ошибки и вернуть любимых.

Дева: Из холодного рассудка в пламя чувств

Для Дев март станет месяцем эмоционального прозрения. Те, кто привык держать чувства под строгим контролем, вдруг осознают, что старая привязанность всё еще жива. Звезды сулят Девам случайную встречу или неожиданный звонок от человека, с которым пути разошлись из-за глупого недоразумения. В этот раз астрологи советуют отбросить излишнюю критичность и дать чувствам второй шанс — он может оказаться решающим.

Весы: Гармония после шторма

Весы в марте окажутся в эпицентре романтической ностальгии. Планеты выстраиваются так, что старые обиды начнут забываться, уступая место теплым воспоминаниям. Если в ваших прошлых отношениях осталась недосказанность, март предоставит идеальный момент для «чистого листа». Для Весов этот второй шанс станет возможностью построить более зрелый и сбалансированный союз, где не будет места прежним драмам.

Рыбы: Сон наяву и возвращение мечты

Рыбы, как самый интуитивный знак, почувствуют приближение перемен еще в начале месяца. Для вас второй шанс в марте — это не просто возвращение бывшего партнера, а глубокая духовная перезагрузка отношений. Астрологи отмечают, что Рыбы могут получить извинения, которых ждали долгие месяцы. Весеннее обновление поможет вам обоим забыть причину разрыва и начать историю, которая в этот раз имеет все шансы на «долго и счастливо».

Что советуют эксперты?

Март 2026 года благоволит тем, кто готов к искреннему диалогу. Астрологи подчеркивают: второй шанс сработает только в том случае, если вы не будете пытаться «склеить разбитую вазу», а начнете строить на фундаменте полученного опыта что-то совершенно новое.