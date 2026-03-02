Синоптики предупреждают о возможном усилении ветра и сложных дорожных условиях.

По данным РГП «Казгидромет», 3 марта 2026 года, в Уральске ожидается прохладная и переменчивая погода с возможным мокрым снегом и туманом. Днём воздух прогреется до около 0…+2 °C, а ночью температура опустится до -2…-4 °C, при этом синоптики предупреждают о возможном усилении ветра и сложных дорожных условиях.

В Атырау прогнозируют переменную облачность, осадков не ожидается. Днём примерно +4…+6 °C, ночью прохладно — до -5 °C. Возможны порывы ветра до 12 м/с.

В Актау будет облачно, без существенных осадков, температура днём около +3…+5 °C, ночью около 0°C.

В Актобе ожидается облачная погода с возможным снегом и низовой метелью. Дневные температуры — 0…-2 °C, ночью похолодание до -5…-7 °C. Возможны порывы ветра до 15 м/с.