12-летний ребенок пропал днем второго марта, и на его поиски сразу подняли все подразделения департамента полиции ЗКО. Полицейские прочесывали город, проверяли информацию и ориентировки. Об этом сообщили в ДП региона.

Мальчика нашли в одном из торгово-развлекательных центров. К счастью, с ним всё в порядке — его передали родителям, жизни и здоровью ничего не угрожает.

В этот же день нашли ещё двоих пропавших. 32-летний мужчина вечером 2 марта вышел из дома и не вернулся. Его передвижения отследили по камерам центра оперативного управления. В итоге мужчину обнаружили живым в одном из заброшенных домов. Известно, что он страдает умственной отсталостью. Сейчас он находится с родными.

Также полицейские установили местонахождение 33-летней женщины, которая около полугода не появлялась дома. В конце февраля её мать обратилась в полицию и сообщила, что с августа не видела дочь. Женщину нашли.

В полиции напоминают: если пропал близкий человек, нужно сразу обращаться за помощью. Особенно важно не терять связь с детьми и людьми, которым требуется дополнительная забота.