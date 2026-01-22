Единое национальное тестирование на протяжении почти трех десятилетий остается основным инструментом оценки знаний выпускников школ в Казахстане. Однако сегодня все больше педагогов и представителей высшего образования отмечают: действующий формат ЕНТ все меньше соответствует требованиям университетов и нуждается в системной трансформации.

Такого мнения придерживается Зауре Жиеналиевна Аманбаева — руководитель языкового центра «Болашак», ассоциированный профессор, признанный эксперт в сфере академического английского языка и по подготовке к международным экзаменам Cambridge ESOL, с более чем 43-летним педагогическим стажем.

Значительная часть ее профессиональной деятельности посвящена подготовке студентов вузов и выпускников школ - к международным экзаменам Cambridge ESOL (KET, PET, FCE, CAE), SAT, IELTS. Многолетний опыт работы с международными форматами экзаменов позволяет ей объективно оценивать реальную готовность казахстанских выпускников к обучению в университетах.

Зауре Аманбаева обладает международными сертификатами CELTA, Academic English Language Teaching, Advanced English and Methodology Course, TEC with Trinity Certificate for Practicing Teachers и прошла профессиональную подготовку и повышение квалификации в языковых и образовательных центрах Кембриджа, Оксфорда и Брайтона в протяжении 15 лет. Полученные знания и накопленный профессиональный опыт, она успешно адаптировала его к казахстанским реалиям и внедрила в образовательный процесс.

По мнению Зауре Жиеналиевны, в Казахстане давно назрела необходимость перехода к международному формату выпускных и вступительных экзаменов, основанному не на механическом запоминании информации, а на развитии логического и аналитического мышления. Стоит отметить, что на государственном уровне этот вопрос уже поднимается: о необходимости трансформации формата школьных выпускных экзаменов ранее говорил и министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

— ЕНТ существует уже больше 30 лет, и на сегодняшний день этот формат не справляется со своей основной задачей. Проблема в том, что изменился контекст образования и требования университетов и формат итоговой школьной оценки перестали совпадать. Современные вузы ожидают от абитуриентов умение анализировать информацию, писать аргументированные тексты, работать с источниками и формулировать собственную позицию. Итоговый выпускной экзамен должен отражать навыки, необходимые для успешного обучения в университете. Однако ЕНТ ориентирован преимущественно на тестовую проверку знаний и не позволяет в полной мере оценить уровень академической готовности выпускников школ, — отмечает Зауре Аманбаева.

По её словам, Казахстан официально взял курс на международные стандарты обучения английскому языку в начале 2010-х годов, внедрив общеевропейскую шкалу CEFR и коммуникативный подход. Именно на этой методологической основе был создан языковой центр «Болашак», где обучение начинается с 3 класса и выстраивается поэтапная подготовка учащихся к международным экзаменам Cambridge Young Learners, затем KET, PET FCE, CAE и с самого начала внедрялись международные академические стандарты по Cambridge ESOL. Такая последовательная модель позволяет нашим детям постепенно адаптироваться к академическим требованиям, и осваивать язык как инструмент мышления.

— И сегодня мы видим реальные результаты этой работы. Наши ученики успешно сдают Cambridge ESOL Examinations, IELTS Academic и уверенно адаптируются к обучению в ведущих вузах Казахстана и зарубежных университетах. Таким образом, международный академический подход демонстрирует свою практическую значимость - подчеркнула она.

Эксперт отмечает, что дискуссия о необходимости изменения образовательной модели ведётся не только в контексте изучения академического английского языка. Всё чаще специалисты говорят о трансформации подходов и к преподаванию технических и естественно-научных дисциплин. В отличие от этого, ЕНТ по-прежнему строится на заучивании фактов и выборе одного правильного ответа.

— Современный мир требует совершенно иных компетенций: аналитического мышления, умения работать с текстами, аргументировать, выражать своё мнение и делать выводы. Важно не просто получить академические знания, но и уметь применять их на практике — как в процессе обучения в университете, так и в дальнейшей профессиональной деятельности, — считает Зауре Жиеналиевна.

По её словам, в большинстве стран Европы и мира выпускники школ сдают национальные выпускные экзамены, построенные на академических стандартах. Они включают письменные эссе, анализ текстов, задания на аргументацию, устные экзамены и проектную работу.

— Эти национальные экзамены уже соответствуют международным требованиям, поэтому зарубежные университеты им доверяют. Выпускники могут поступать в иностранные вузы, предоставив результаты своих национальных экзаменов, дополнительно сдавая лишь Cambridge ESOL Examinations, IELTS или TOEFL. Наше ЕНТ, к сожалению, не признаётся зарубежными университетами, поскольку оно не является академическим выпускным экзаменом. В нём отсутствуют развёрнутые ответы, не оцениваются аргументация и аналитическое письмо — всё то, что присутствует в Cambridge ESOL, IELTS, SAT — пояснила педагог.

Она также отметила ряд трудностей, возникших у преподавателей академического английского языка в Казахстане.

— Нам крайне сложно работать с учениками, которые приходят к нам из 10–11 классов, полностью ориентированных на подготовку к ЕНТ. Нам приходится в сжатые сроки развивать у них академические навыки. Особенно тяжело, когда в 11 классе родители и дети говорят, что срочно нужен IELTS Academic. За 3–4 месяца научить критическому мышлению, анализу аргументации и академическому письму — это серьёзный вызов. На казахском или русском языке это ещё возможно, но на английском — гораздо сложнее, — отметила Аманбаева.

Актуальность вопроса академического образования усиливается и тем, что сегодня около 40 международных университетов открыли свои филиалы в Казахстане. Однако формат ЕНТ не соответствует их требованиям, так как международные вузы ожидают от абитуриентов развитого критического мышления, способности анализировать, формулировать идеи и работать с информацией.

По ее мнению, будущий международный формат ЕНТ должен оценивать не то, что ученик запомнил, а то, как он мыслит, анализирует и аргументирует - именно по этой логике сегодня работают ведущие университеты мира.

— Форматы IELTS, SAT или Cambridge ESOL давно знакомы нам, и работа с ними давно стала частью образовательной практики нашего центра. Владение академическим английским (C1,C2) языком, и понимание логики международных экзаменов позволяет преподавателю эффективно работать с различными зарубежными форматами оценивания. Безусловно, переход к новому международному формату обучения и оценивания не может быть простым ни для школьных учителей, ни для самих учащихся. Он требует времени, методической поддержки и профессиональной адаптации. Однако, опираясь на многолетний педагогический опыт, я с уверенностью могу отметить, что казахстанские школьники обладают высоким интеллектуальным потенциалом, гибкостью мышления и способностью быстро адаптироваться к новым образовательным условиям. Именно эти качества позволяют им успешно осваивать современные академические форматы и отвечать на вызовы времени. В условиях стремительного развития ИИ и его активного внедрения в образовательный процесс такие навыки становится особенно востребованными, — отмечает Зауре Аманбаева.

Отвечая на вопрос о том, как подготовить школьных и университетских преподавателей к возможным изменениям до 2029 года, Зауре Аманбаева подчеркнула, что первым шагом должно стать владение академическим английским языком на высоком уровне (C1, C2). Кроме того, по её мнению, преподавателям академического английского языка необходимы базовые знания в таких предметах, как математика, физика, биология, химия, история, литература и других дисциплинах, потому что SAT секция Reading включает тексты научного, исторического, социально политического и литературного характера.

— Для их полноценного анализа требуется понимание контекста, терминологии, логики научного или общественного рассуждения. Поэтому базовая предметная подготовка должна быть у каждого современного казахстанского учителя, — резюмировала Зауре Аманбаева.

