Перед покупкой крема нужно понять, к какому типу относится кожа.

Правильно подобранный крем — основа ежедневного ухода за кожей. Если средство не соответствует типу кожи, оно может вызвать сухость, жирный блеск или высыпания. Чтобы крем действительно работал, важно учитывать индивидуальные особенности лица.

Определите свой тип кожи

Перед покупкой крема нужно понять, к какому типу относится кожа:

Сухая кожа — ощущение стянутости, шелушение, склонность к раздражению.

Жирная кожа — блеск, расширенные поры, частые высыпания.

Комбинированная кожа — жирная Т-зона (лоб, нос, подбородок) и нормальные или сухие щеки.

Нормальная кожа — ровный тон, отсутствие выраженного блеска и сухости.

Чувствительная кожа — покраснение, жжение, реакция на многие средства.

Определить тип кожи можно самостоятельно или с помощью косметолога.

Крем для сухой кожи

Сухой коже требуется интенсивное увлажнение и питание. В составе крема должны быть гиалуроновая кислота, масла, керамиды, пантенол. Текстура — плотная, кремовая. Такие средства помогают восстановить защитный барьер и предотвратить шелушение.

Крем для жирной кожи

Для жирной кожи подойдут легкие гели или флюиды. Они не забивают поры и быстро впитываются. Ищите пометки «некомедогенно» и «oil-free». В составе полезны ниацинамид, цинк, салициловая кислота — они помогают контролировать выработку себума.

Крем для комбинированной кожи

Комбинированной коже нужен баланс. Оптимальный вариант — легкий увлажняющий крем, который не утяжеляет Т-зону и не пересушивает щеки. Часто используют два средства: более легкое для лба и носа и питательное — для сухих участков.

Крем для нормальной кожи

Нормальной коже важно поддерживать естественный баланс. Подойдут кремы со средней текстурой, витаминами и антиоксидантами. Главное — не перегружать кожу и не использовать слишком агрессивные формулы.

Крем для чувствительной кожи

Чувствительной коже необходим максимально мягкий уход. Кремы должны быть без отдушек, спирта и агрессивных компонентов. В составе приветствуются алоэ вера, аллантоин, экстракты ромашки и календулы.

Учитывайте сезон и возраст

Тип кожи может меняться в зависимости от времени года и возраста. Зимой коже нужно больше питания, летом — легкое увлажнение и защита от солнца. После 30 лет стоит обращать внимание на кремы с антивозрастными компонентами.

Грамотно подобранный крем не только улучшает внешний вид кожи, но и сохраняет ее здоровье. Прислушивайтесь к ощущениям, изучайте составы и не бойтесь менять уход, если кожа этого требует.