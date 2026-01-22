По информации ведомства, на месторождение лично прибыл вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев. Он находится на месте для координации действий с оператором проекта — компанией «Тенгизшевройл» (ТШО) — и мониторинга ситуации.
Кто вошел в состав комиссии
Для выяснения всех обстоятельств случившегося создана экспертная группа. В её состав включены представители:
Территориального департамента Госэнергонадзора;
Управления энергетики акимата Атырауской области;
Системного оператора АО «KEGOC»;
ТОО «Тенгизшевройл».
Комиссия уже приступила к работе и проводит детальный технический анализ. Как подчеркнули в Минэнерго, временная остановка добычи нефти была превентивной мерой. Решение приняли в соответствии с протоколами безопасности для защиты персонала и оборудования.
Все официальные выводы о причинах инцидента будут озвучены только по результатам работы экспертов. Сейчас ситуация находится на контроле министерства.
Напомним, 18 января на месторождении Тенгиз в Атырауской области произошёл пожар: загорелись 2 трансформатора.