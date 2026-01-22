Специальная комиссия приступила к расследованию причин технологического нарушения на месторождении Тенгиз. В Министерстве энергетики РК рассказали, какие меры принимаются на объекте.

По информации ведомства, на месторождение лично прибыл вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев. Он находится на месте для координации действий с оператором проекта — компанией «Тенгизшевройл» (ТШО) — и мониторинга ситуации.

Кто вошел в состав комиссии

Для выяснения всех обстоятельств случившегося создана экспертная группа. В её состав включены представители:

Территориального департамента Госэнергонадзора;

Управления энергетики акимата Атырауской области;

Системного оператора АО «KEGOC»;

ТОО «Тенгизшевройл».

Комиссия уже приступила к работе и проводит детальный технический анализ. Как подчеркнули в Минэнерго, временная остановка добычи нефти была превентивной мерой. Решение приняли в соответствии с протоколами безопасности для защиты персонала и оборудования.

Все официальные выводы о причинах инцидента будут озвучены только по результатам работы экспертов. Сейчас ситуация находится на контроле министерства.

Напомним, 18 января на месторождении Тенгиз в Атырауской области произошёл пожар: загорелись 2 трансформатора.