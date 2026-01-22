За три года в области поменяли названия 171 улицы.

В управлении культуры, развития языков и архивного дела по ЗКО сообщили, что с 2022 по 2025 годы в области переименовали 171 улицу. Также новые названия получили шесть сельских округов и восемь сёл. В 2023–2024 годах работы по ономастике временно приостанавливали из-за паводка.

На 2025–2026 годы запланировано присвоение названий новым улицам, которые пока их не имеют. Сейчас такие работы ведутся:

в селе Чапаево Акжайыкского района — для 11 улиц,

в селе Коржын Каратобинского района — для 3 улиц,

в селе Таскала Таскалинского района — для 2 новых улиц.

На наш запрос о том, поступали ли предложения о переименовании Уральска, в пресс-службе городского акимата ответили, что никаких предложений не поступало и такой вопрос на повестке дня не стоит.

В ведомстве отметили, что при переименовании населённых пунктов бюджетные средства не используют. Все изменения вносятся в информационную систему «Адресный регистр», которая автоматически обновляет данные в государственных базах, включая регистр недвижимости. А в управлении финансов ЗКО уточнили, что установка адресных табличек относится к компетенции акиматов. При этом для жителей и организаций оформление и переоформление документов по новому адресу в ЦОНах проводится бесплатно. Корректировка техпаспортов и выдача адресных справок тоже бесплатно.

В управлении культуры региона также сообщили: чтобы учесть мнение жителей при наименовании и переименовании сёл, посёлков и сельских округов, местные исполнительные органы совместно с акимами проводят собрания местного сообщества. О дате, месте и повестке таких собраний сообщают заранее — не позднее чем за 30 календарных дней через СМИ и интернет-ресурсы, а решение принимается путём открытого голосования. Итоги объявляют сразу на собрании, заверили в ведомстве.

Только после этого районный акимат и маслихат направляют предложения в ономастическую комиссию. Окончательное решение принимается на областном уровне — акиматом и маслихатом — с участием Совета ветеранов ЗКО, представителей интеллигенции, историков, депутатов, общественных активистов, партии «Аманат» и других заинтересованных сторон.