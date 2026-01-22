Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании Комиссии по Конституционной реформе, сообщает пресс-служба Акорды.
Согласно тексту документа, основной целью создания нового органа является масштабная политическая модернизация. Президент утвердил положение о комиссии и ее персональный состав.
Ключевые детали указа:
Комиссия создается для подготовки предложений по реформе Конституции.
Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию президента РК.
Документ вступает в силу со дня его подписания — 21 января 2026 года.
Кто вошел в состав
Работу комиссии возглавит председатель Конституционного суда Эльвира Азимова. В состав вошли более 100 человек, среди которых:
Государственный советник Ерлан Карин и вице-премьер Аида Балаева (заместители председателя);
Депутаты парламента и лидеры политических партий;
Известные юристы, общественные деятели и эксперты.
Ранее Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая в Кызылорде подчеркнул, что предстоящие изменения сопоставимы по масштабу с принятием новой Конституции. После завершения работы комиссии в стране планируется провести общенациональный референдум.