Ранее налог на добавленную стоимость составлял 12%, а с 1 января - 16%.

С 1 января 2026 года в Казахстане вырос налог на добавленную стоимость — с 12% до 16%. Изменение напрямую отразилось на платежках за некоторые коммунальные услуги, которые жители Уральска получили уже в начале года.

Ранее при расчёте тарифов на ряд коммунальных услуг применялся НДС в размере 12%. С нового года ставка увеличилась до 16%, из-за чего итоговая сумма в квитанциях стала выше. Речь идёт не о росте самих тарифов, а именно о налоговой нагрузке, которая включается в стоимость услуг.

Отопление

Так, к примеру, до нового года тарифы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией АО «Жайыктеплоэнерго» для населения составлял 6 932,78 тенге за 1 Г/кал с учетом 12% налога на добавленную стоимость, то с января 2026 года уральцы будут платить 7180,39 тенге с НДС.

– В связи с повышением ставки НДС с 12% до 16% с 1 января 2026 года тарифы на услуги АО «Жайыктеплоэнерго» были соответственно увеличены на размер изменения ставки НДС, - сообщили в АО.

В компании подчеркнули, что срок действия тарифов на услуги установлен с 1 января по 31 марта 2026 года. При этом выяснилось, что в 2025 году услуги АО «Жайыктеплоэнерго» дважды дорожали: в июне - на 8% и в сентябре - на 5%. Первое повышение аргументировано строительством котельных, второе - подорожанием газа. Больше коммунальное предприятие заявок на изменение тарифа не подавало.

Однако после окончания моратория АО «Жайыктеплоэнерго» намерено вновь направить заявку на повышение тарифа. Отметим, что мораторий действует до апреля этого года.

– Начата реконструкция тепловых магистралей №6 и №7 и тепловых сетей микрорайона Строитель, за счет привлеченных кредитных средств. Проектная стоимость этих работ составляет 6,1 млрд тенге. Расходы на выплату основного долга и вознаграждения по кредитам в действующих тарифах не учтены. В настоящее время предприятие проводит работу по формированию тарифной заявки и расчету экономически обоснованного тарифа. Окончательный размер тарифа будет определен по итогам сбора и анализа всей необходимой информации, - заключили в компании.

Электроэнергия

С января 2026 года квитанции с новыми тарифами придут и от ТОО «ЗапКаз РЭК». Энергоснабжающая компания тоже добавила в стоимость своих услуг новый размер НДС. Если в 2025 году среднеотпускной тариф составлял 32,52 тенге (с учетом 12% ставки НДС), то с 2026 года составил 33,69 тенге с учетом 16% ставки НДС.

Отметим, что данный тариф был утвержден в августе прошлого года. К слову, до введения моратория предприятие успело подать заявку на повышение тарифа. Окончательное решение примет департамент комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО.

Вода и канализация

Повышение ставки НДС коснулось и стоимости услуг на водоснабжение и водоотведение. В ТОО «Батыс су арнасы» сообщили, что с 1 января по 31 марта 2026 года на услуги подачи воды по распределительным сетям для населения стоят 102,95 тенге за 1 кубометр воды с учетом НДС в 16%. При 12% НДС услуга обходилась уральцам в 99,4 тенге.

Что касается канализации, то с 1 января по 31 марта 2026 года население платит за данную услугу 122,72 тенге с учетом НДС в 16%. Ранее при НДС в 12% эта услуга стоила 118,48 тенге. Отметим, что такой тариф утвердили 28 ноября 2025 года.

Оказалось, что ТОО «Батыс су Арнасы» тоже подавало заявку на изменение тарифа до введения моратория, а именно в июле 2025 года.

– Основаниями изменения утвержденного тарифа до истечения его срока действия являются увеличение тарифа за электроэнергию, изменение ставок налогов и других обязательных платежей в бюджет, изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника. По итогам 2024 года себестоимость услуг водоснабжения составила 183,57 тенге, водоотведения 269,41 тенге. Увеличение тарифа позволит произвести ремонтные работы для снижения степени износа водопроводных сетей, обновить оборудование и автопарк, что позволит снизить потери воды, аварийность и улучшить услуги по подаче воды, - отметили в ТОО «Батыс су арнасы».

Газоснабжение

Повышение ставки НДС коснулось и услуг по газоснабжению. Так, в ЗКПФ АО QazaqGaz Aimaq сообщили, что с 1 января 2026 года цена товарного газа за 1 кубический метр с учетом НДС для населения составляет 23,35 тенге за 1 кубометр товарного газа. Для получателей АСП или жилищную помощь - 18,45 тенге.

– Изменение отпускной цены на товарный газ с 1 января 2026 года связано с изменением ставки НДС с 12% до 16%, – добавили в компании.

Отметим, что действующая цена на газ была утверждена в 2025 году. Стоимость утверждена без учёта НДС и действует с 1 сентября 2025 года по 31 марта 2026 года. После введения моратория (с октября 2025 года) QazaqGaz Aimaq не подавал заявок на повышение тарифов.

Вывоз мусора

Без изменений остался лишь тариф на вывоз мусора. Он составляет 496,07 тенге для жителей благоустроенных домов и 505,84 для жителей частного сектора в месяц. Этот тариф был утвержден еще в ноябре 2022 года.