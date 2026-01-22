На осушенном дне Аральского моря (ОДАМ) продолжаются масштабные экологические работы.

С 2021 года лесомелиорацией охвачено уже около миллиона гектаров территории. О реализации проекта рассказал министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев в ходе совещания, посвящённого ходу проводимых работ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, с целью стабилизации экосистемы региона проводится планомерная высадка растений. За последние годы специалисты посеяли более 3,2 тыс. тонн семян саксаула и галофитных кустарников.

Ключевые показатели работы на ОДАМ:

Общая площадь работ — 1,0 млн гектаров ;

Высажено 53,2 млн саженцев саксаула;

Использовано 3 223,4 тонны семян.

Министр экологии Ерлан Нысанбаев подчеркнул необходимость строгого контроля за качеством посадок. Научное сопровождение проекта доверили специалистам КазНИЛХА имени А.Н. Бокейхана, а надзор за ходом работ на местах будет осуществлять Кызылординская областная территориальная инспекция.

Напомним, восстановление растительного покрова на дне Арала — это прямое поручение Главы государства, направленное на предотвращение солевых бурь и улучшение жизни в прилегающих регионах.